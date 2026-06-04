Сегодня вечером над Землёй забушуют полярные сияния, но россияне их вряд ли увидят

Сегодня вечером по московскому времени ожидается начало сильной и продолжительной магнитной бури уровня G3. Причиной станет приход к Земле сразу нескольких облаков солнечной плазмы, выброшенных 3 июня в результате серии мощных вспышек на Солнце. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, за сутки было зарегистрировано 12 вспышек класса C и выше, включая две вспышки класса M и одну вспышку X1.0 с пиком в 14:28 мск.

Хотя солнечные вспышки были растянуты во времени почти на 10 часов, ожидается, что облака выброшенной плазмы догонят друг друга и проявят себя у планеты в виде единого и обширного геомагнитного события. Математические модели показывают, что плазменные облака сформируют протяжённую структуру размером около 200 млн км. При таких масштабах и направлении движения вероятность того, что Земля избежит столкновения с этим облаком, оценивается как практически нулевая, хотя в реальности подобные прогнозы иногда не сбывались.

Прогнозируемая геомагнитная буря на Земле относится к категории G3 — это сильный, но не экстремальный уровень геомагнитной активности. В 2026 году сопоставимое событие уже наблюдалось 21 марта. Ещё более мощная буря наблюдалась в январе: 21 января уровень события достиг значения G3.7, что близко к следующей по силе категории G4. Поэтому нынешнее событие может стать одним из двух-трёх самых сильных геомагнитных возмущений года.

Вероятность полярных сияний при буре категории G3 оценивается как очень высокая, однако для северного полушария и России в частности условия наблюдения будут неблагоприятными из-за летнего сезона и коротких ночей. Все красочные небесные явления будут происходить в южном полушарии, где станут доступны для наблюдений в Австралии, Южной Америке и на антарктических станциях.