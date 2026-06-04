Авторитетный инсайдер считает, что большая июньская презентация Nintendo Direct пройдёт на следующей неделе

Японский платформодержатель Nintendo может провести игровую презентацию из цикла Nintendo Direct в первой половине июня. По крайней мере, так считает известный инсайдер Nate the Hate (он же NateDrake).

По данным инсайдера, трансляция должна пройти на второй неделе июня — точно после Summer Game Fest (пройдёт в ночь с 5 на 6 июня) и, скорее всего, после Xbox Games Showcase 2026 (стартует 7 июня в 20:00 по московскому времени).

В свежем видеоролике на своём YouTube-канале инсайдер заявил, что июньская Nintendo Direct поможет владельцам Switch 2 понять, какие игры получит консоль до конца текущего года. На мероприятии стоит ждать новых анонсов и расширенных показов ранее представленных проектов (например, Star Fox и Fire Emblem: Fortune’s Weave).

Напомним, предыдущая Nintendo Direct прошла в феврале и была посвящена играм сторонних студий.