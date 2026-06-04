В Сахаре нашли осколок исчезнувшей протопланеты времён рождения Солнечной системы

Найденный в африканской пустыне Сахара метеорит является первым убедительным доказательством, что в Солнечной системе существовала некая протопланета, сравнимая по размерам с Луной. Это было всего через несколько миллионов лет после того, как 4,5 млрд лет назад сформировалась Солнечная система, сообщает Space.com.

Метеорит под номером NWA 12774 (Northwest Africa) представляет собой камень массой 454 г — его обнаружили в пустыне Сахара в 2019 году. Учёные классифицировали его как ангрит — редкий тип метеоритов, входящий в число старейших вулканических пород Солнечной системы. Его уникальный химический состав позволяет предположить, что некоторые из самых ранних планет системы развивались иначе, чем другие каменистые планеты. Изучая входящие в их состав радиоактивные элементы, учёные установили, что ангриты образовались более 4,5 млрд лет назад рядом с молодым Солнцем. Они содержат ценную информацию о том, как формировались и развивались планеты. И это действительно редкий тип — к ангритам относятся лишь 68 из более чем 80 000 обнаруженных на Земле метеоритов.

В отличие от Земли, Марса и большинства других каменистых тел, ангриты содержат очень мало кремнезёма — основного компонента планетарных кор в Солнечной системе, из которого состоит песок. Из-за такого необычного состава учёные долгое время предполагали, что они произошли от относительно небольшого астероида. Но при анализе NWA 12774 были обнаружены кристаллы минерала под названием клинопироксен, «исключительно богатые» алюминием, что указывает на образование породы под большим давлением. Моделируя условия, в которых мог образоваться метеорит, исследователи обнаружили, что для его формирования необходимо давление не менее 17,5 кбар — более чем в 17 раз выше давления на дне Марианской впадины, самой глубокой точки на Земле.

Такие экстремальные условия не могли существовать внутри небольшого астероида, поэтому родительское тело должно было быть намного крупнее. Кристаллы внутри космической породы сохранили острые грани и химическую структуру — они бы исчезли в горячих недрах планеты. То есть минералы формировались на относительно небольших глубинах, а значит, родительское тело должно было быть значительно больше, чтобы вблизи его поверхности создавалось такое давление. Его радиус, по оценкам учёных, мог превышать 1800 км — это сопоставимо с Луной; возможно, он даже приближался по размерам к Марсу. Что именно случилось с протопланетой, установить не удалось. Возможно, она разрушилась в результате одного из мощных столкновений, которые меняли облик молодой Солнечной системы, а её фрагменты, в том числе NWA 12774, попали на другие каменистые планеты, а также на Землю. Не исключено, что существуют и другие доказательства существования этих затерянных миров, которые пока остаются незамеченными.