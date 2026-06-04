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Frore показала сверхтонкий жидкостный кулер LiquidJet Nexus для серверов Nvidia — снижение температуры 6 °C и ускорение ИИ на 10 %

Компания Frore Systems продемонстрировала на выставке Computex 2026 в Тайбэе монолитный водоблок LiquidJet Nexus с охлаждающими пластинами, предназначенный для охлаждения двух графических процессоров Blackwell и центрального Grace — эта система способна заменить используемые сегодня сложные водоблоки. По сравнению со стандартными решениями LiquidJet Nexus позволяет снизить температуру на 6 °C и повысить генерацию токенов на 10 %, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображений: tomshardware.com

Источник изображений: tomshardware.com

Система LiquidJet Nexus разрабатывалась специально для работы в паре с суперчипом Nvidia Grace Blackwell, а в скором времени появится и версия, совместимая с Vera Rubin. При изготовлении Frore LiquidJet используются инструменты, предназначенные для производства полупроводниковой продукции, — эти охлаждающие пластины соответствуют фактическим тепловым картам центральных и графических процессоров, на работу с которыми они ориентируются. В результате они с высокой точностью отводят тепло из наиболее горячих точек и, следовательно, обеспечивают более высокую эффективность охлаждения, чем традиционные пластины. За счёт этого реализуется снижение температуры на 6 °C, а генерация токенов увеличивается на 10 %.

Эти показатели могут показаться скромными, но в масштабе многомиллиардных проектов они оборачиваются сотнями миллионов долларов. Кроме того, монолитная конструкция Frore LiquidJet Nexus менее подвержена протечкам — сокращается время простоя и количество повреждённых серверов, уменьшаются убытки, растёт прибыль. Производитель сообщил, что сотрудничает с большинством гиперскейлеров, для которых готов разрабатывать индивидуальные решения. Система способна отводить от 400 до 600 Вт тепловой энергии на 1 см². По сравнению со стандартными охлаждающими системами Nvidia Blackwell она на 65 % легче и вдвое тоньше — 17 мм против 34 мм.

Эти показатели обещают стать существенным преимуществом с выходом корпусов нового поколения Nvidia Kyber с боковым, а не вертикальным расположением серверов — лёгкий кулер проще прикрепить к вертикально расположенной материнской плате, и он не вызовет опасений по поводу долговременных деформаций. С платформой Vera Rubin Ultra в исполнении Kyber тепловыделение графических процессоров вырастет до 3 кВт на единицу, и Frore при наличии тепловой карты сможет решить эту проблему. И многие другие проблемы тоже: компания сотрудничает не только с Nvidia, но также с другими крупными поставщиками.

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Теги: frore systems, liquidjet, computex 2026, сжо
frore systems, liquidjet, computex 2026, сжо
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