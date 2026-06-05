Репортаж со стенда 1stPlayer на Computex 2026: панорамные корпуса, СЖО и кулеры с экранами и компактные, но мощные блоки питания

Компания 1stPlayer привезла на Computex 2026 широкий ассортимент компонентов для ПК — корпуса, блоки питания и всевозможные системы охлаждения. Производитель продолжает активно развивать свою линейку, и в этом году основной акцент был сделан на панорамных корпусах, компактных, но мощных блоках питания и устройствах охлаждения с интегрированными дисплеями.

Большая часть экспозиции 1stPlayer была посвящена новым корпусам. Практически все представленные модели используют популярную сегодня концепцию бесстоечного панорамного остекления, при которой передняя и боковая панели образуют единый стеклянный угол, открывая беспрепятственный обзор на содержимое ПК.

Одной из центральных новинок стал корпус 1stPlayer ERA8-S. Это модель формата Mid Tower с поддержкой материнских плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Корпус имеет размеры 481 × 245 × 470,5 мм, поддерживает установку видеокарт длиной до 465 мм и процессорных кулеров высотой до 170 мм.

Особенностью ERA8-S стал встроенный информационный дисплей в верхней части корпуса. Он способен отображать различные системные параметры в реальном времени. Кроме того, верхняя панель корпуса закреплена на шарнире и может открываться для удобной очистки вентиляторов, а нижняя площадка предусматривает установку трёх 120-мм вентиляторов или радиатора под небольшим углом для улучшения циркуляции воздуха.

Не менее интересной выглядит модель 1stPlayer GM8. Корпус имеет размеры 482 × 235,5 × 500 мм и рассчитан на установку видеокарт длиной до 400 мм. Внутри предусмотрены посадочные места для трёх фронтальных 140-мм вентиляторов, трёх верхних 120-мм, двух боковых 140-мм, а также вентиляторов на задней и нижней панелях. Для систем жидкостного охлаждения предусмотрена поддержка радиаторов размером до 360 мм.

Главной особенностью GM8 стал встроенный цифровой дисплей на передней панели. В сочетании с рельефной сетчатой конструкцией фронтальной части корпус выглядит заметно интереснее большинства типовых решений этого класса.

Для пользователей, которым нужен более компактный корпус, компания подготовила модель 1stPlayer GM6. Несмотря на поддержку только плат Micro-ATX и Mini-ITX, корпус позволяет устанавливать видеокарты длиной до 400 мм и радиаторы СЖО типоразмера 360 мм. Габариты новинки составляют 435 × 222 × 445 мм.

Также на стенде демонстрировался корпус 1stPlayer OV8, главной особенностью которого является то, что помимо передней и боковой панелей здесь также из стекла изготовлена верхняя панель, что обеспечивает лучший панорамный обзор. Его размеры составляют 447 × 285 × 465 мм.

Новинка поддерживает платы вплоть до ATX, видеокарты длиной до 400 мм, кулеры высотой до 165 мм и боковой радиатор СЖО размером 360 мм. Экран здесь тоже имеется — он расположен над посадочным местом для материнской платы внутри корпуса.

Наконец, корпус 1stPlayer MC8 предлагает классическую компоновку Mid Tower с поддержкой плат до ATX, длинных видеокарт и габаритных кулеров. Здесь также имеется информационный дисплей, но он расположен сбоку.

Вторым важным направлением экспозиции стали блоки питания. Наибольший интерес вызвала серия NGDP SFX Platinum. Производителю удалось разместить в компактном корпусе типоразмера SFX источник питания мощностью 1200 Вт, что позволяет использовать его даже в игровых системах с флагманскими видеокартами. Блок обеспечивает эффективность 92 % при типичной нагрузке, оснащается 120-мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике и имеет полный набор защит.

Кроме того, компания показала линейки NGDP Gold и NGDP Platinum стандарта ATX 3.1. Эти модели отличаются уменьшённой глубиной корпуса — она составляет всего 130 мм. При этом старшие версии обеспечивают мощность до 1200 Вт и оснащаются разъёмом питания 12V-2×6 мощностью до 600 Вт. Производитель также заявляет десятилетнюю гарантию на устройства.

Сегмент воздушного охлаждения был представлен сразу несколькими новыми моделями. Кулер 1stPlayer FB12DS-6-WH представляет собой двухбашенную конструкцию, построенную на шести тепловых трубках диаметром 6 мм. Производитель заявляет возможность отвода до 250 Вт тепла — кулер совместим с платформами Intel LGA 1851/1700/1200/115x и AMD AM4/AM5. За обдув отвечает пара 120-мм вентиляторов со скоростью вращения от 800 до 2300 об/мин и воздушным потоком до 70,15 CFM. На верхней крышке кулера имеется информационный дисплей, отображающий информацию о температуре процессора и скорости вентиляторов.

На ступень выше располагается кулер FT12DSL-6. Это более крупная двухбашенная конструкция с шестью тепловыми трубками и 120-мм вентиляторами со скоростью вращения до 2000 об/мин. Заявленный теплопакет достигает 275 Вт. Здесь крышку также украшает крупный информационный экран.

Флагманом линейки воздушных систем охлаждения 1stPlayer стал кулер VX14DS-8. Здесь применяются сразу восемь тепловых трубок: четыре диаметром 8 мм и ещё четыре диаметром 6 мм. Максимальная рассеиваемая мощность заявлена на уровне 290 Вт. При этом воздушный поток достигает 84,1 CFM.

Другой отличительной чертой VX14DS-8 является дисплей — он здесь цветной и может выводить не только информацию о системе, но и различные анимации и изображения, превращая кулер в часть декора ПК.

Что касается СЖО, то здесь общим трендом является дисплей на помпе. Если несколько лет назад такое было редкостью, то сегодня производители постепенно превращают его в стандарт, а старшие модели получают всё более крупные экраны, иногда необычной формы. 1stPlayer активно следует этому тренду.

Флагманская система жидкостного охлаждения VS-360 рассчитана на тепловую нагрузку до 320 Вт. Главной особенностью новинки является крупный изогнутый OLED-дисплей на крышке помпы. Экран подключается через HDMI и способен выводить практически любой контент — от системного мониторинга до пользовательских изображений и видео.

Рядом демонстрировалась модель X-360E. Здесь вместо изогнутого дисплея используется более традиционный прямоугольный экран, который можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Система рассчитана на процессоры с теплопакетом до 250 Вт.

Ещё одна новинка — VS-360 — использует помпу со скоростью вращения до 3000 об/мин и комплектуется тремя вентиляторами, объединёнными в единый модуль. Такой подход упрощает монтаж и организацию кабелей внутри корпуса. Все три системы охлаждения оснащены большими 360-мм радиаторами.

Также на стенде 1stPlayer наш корреспондент заметил интересные экспериментальные вентиляторы с круглыми дисплеями, размещёнными непосредственно на ступице крыльчатки. Дисплеи имеют магнитное крепление и могут отображать анимацию или системную информацию.

На Computex 2026 компания 1stPlayer показала сразу несколько интересных направлений своего развития — от панорамных корпусов со встроенными дисплеями до компактных SFX-блоков питания мощностью 1200 Вт и СЖО с крупными экранами.

Реклама | ООО «Онлайн Трейдинг» ИНН 7727137650 erid: F7NfYUJCUneVcwrqMFLs