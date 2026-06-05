Репортаж со стенда Apacer на Computex 2026: память DDR5-9200, скоростные SSD с вентиляторами и не только

На выставке Computex 2026 компания Apacer представила как потребительские продукты, так и решения для корпоративного сегмента. Экспозиция была разделена на несколько направлений: игровая память и SSD под брендами Apacer и ZADAK, накопители для сетевых хранилищ и серверов, а также решения для периферийных ИИ-систем и интеллектуального видеонаблюдения.

Одной из главных новинок стенда стала память нового поколения формата CUDIMM. Компания впервые показала серию NOX CUDIMM DDR5, рассчитанную на работу на частотах от 8400 до 9200 МТ/с. Модули оснащены микросхемой Client Clock Driver (CKD), которая отвечает за восстановление тактового сигнала и позволяет сохранять стабильность работы на очень высоких частотах. Именно благодаря появлению CKD индустрия постепенно переходит к следующему этапу развития DDR5, где частоты свыше 9000 МТ/с становятся достижимыми не только для экстремального разгона, но и для серийных продуктов.

Внешне новые модули выполнены в дизайне серии NOX и оснащены массивными радиаторами охлаждения. Пока подобные скорости остаются уделом флагманских платформ, однако появление серийных комплектов DDR5-9200 показывает, в каком направлении движется рынок высокопроизводительной памяти.

Параллельно компания продемонстрировала и мобильную версию новой памяти. Модули NOX CSODIMM DDR5 предназначены для игровых ноутбуков, мобильных рабочих станций и компактных систем. На стенде демонстрировалась версия с частотой 6400 МТ/с, тогда как в актуальном модельном ряду Apacer уже присутствуют стандартные DDR5 CSODIMM со скоростями до 7200 МТ/с.

Основу игровой линейки Apacer по-прежнему составляют модули NOX DDR5 и NOX RGB DDR5. Версии с RGB-подсветкой доступны на скоростях от 5200 до 8000 МТ/с, тогда как обычные NOX DDR5 предлагаются в конфигурациях до 6800 МТ/с. В зависимости от модели доступны комплекты объёмом до 64 Гбайт.

Помимо линейки NOX компания продолжает развивать премиальный бренд ZADAK. На стенде были представлены модули памяти ZADAK RGB DDR5 и ZADAK PRO RGB DDR5 с частотами до 8000 МТ/с. По характеристикам они сопоставимы с флагманскими модулями NOX, но отличаются оформлением радиаторов и системой подсветки.

Отдельная часть экспозиции была посвящена сотрудничеству с Asus. Здесь Apacer показала память ZADAK PRO ROG Certified RGB DDR5, сертифицированную подразделением Republic of Gamers. Новинка рассчитана в первую очередь на работу с процессорами AMD (хотя совместима и с Intel) и работает на частоте DDR5-6000 с таймингами CL28.

Рядом демонстрировались модули NOX TUF Gaming Alliance DDR5. Они выпускаются как в версиях с RGB-подсветкой, так и без неё, а их частоты достигают 8000 МТ/с. По данным компании, вся актуальная игровая память DDR5 поддерживает профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, использует встроенный контроллер питания PMIC и механизм коррекции ошибок On-Die ECC.

Помимо флагманской серии NOX компания Apacer продолжает развивать и линейку Panther, которая стоит на ступень ниже. На стенде демонстрировались модули Panther RGB DDR5 и Panther DDR5 со скоростью до 6800 МТ/с. Версия Panther RGB получила световую панель с адресуемой подсветкой, тогда как обычная Panther DDR5 выполнена в более сдержанном дизайне. Эти модули доступны в конфигурациях объёмом до 64 Гбайт и поддерживают профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO.

Важное место в экспозиции Apacer занимали и твердотельные накопители. Самым производительным решением стал SSD ZADAK AG2280F4U с интерфейсом PCIe 5.0 x4. Для него заявлены скорости последовательного чтения и записи до 14 000 и 13 000 Мбайт/с соответственно. Накопитель оснащён активной системой охлаждения, поскольку современные контроллеры PCIe 5.0 требуют более эффективного отвода тепла, особенно при продолжительной высокой нагрузке.

Под брендом NOX демонстрировался накопитель AG2280F4 с интерфейсом PCIe 5.0 x4 и скоростями до 12 400 и 12 000 Мбайт/с при чтении и записи соответственно. Максимальная ёмкость, как и в случае с флагманом, составляет 4 Тбайт.

Для пользователей, которым не требуется максимальная скорость накопителя, предназначен AG2280Q4U с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Этот SSD предлагает скорость до 7400 и 7000 Мбайт/с при чтении и записи соответственно и доступен в версии объёмом до 8 Тбайт.

Что интересно, производитель показал даже бюджетный SSD AG2280P4U с интерфейсом PCIe 3.0 — он предлагает скорости до 3500 Мбайт/с и ёмкость до 4 Тбайт.

Однако потребительские продукты занимали лишь часть экспозиции. Значительный раздел стенда был посвящён корпоративным накопителям и решениям для периферийных ИИ-систем. Здесь компания показала компактный SSD PV250-M242 формата M.2 2242 с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Несмотря на небольшие размеры, накопитель обеспечивает скорость до 3740 Мбайт/с при чтении и до 3350 Мбайт/с при записи, а максимальная ёмкость достигает 3,84 Тбайт. Такие устройства предназначены для встраиваемых систем, промышленных компьютеров и периферийных вычислительных узлов.

Для сетевых хранилищ и серверов были представлены специализированные накопители серий PP3480-R и PB4480-R. Первая модель использует интерфейс PCIe 3.0 x4 и обеспечивает скорость до 2450 Мбайт/с, тогда как более современный PB4480-R на базе PCIe 4.0 x4 развивает скорость до 5000 Мбайт/с и доступен в версиях объёмом до 4 Тбайт. По словам компании, эти накопители рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию в NAS-системах и инфраструктурных решениях.

Для систем хранения начального уровня Apacer предлагает SSD PPSS25-R формата 2,5 дюйма с интерфейсом SATA III. Его скорость достигает 560 Мбайт/с, а объём — 2 Тбайт. Несмотря на использование интерфейса SATA, подобные модели по-прежнему востребованы в корпоративном сегменте благодаря совместимости с большим количеством существующих платформ.

Отдельная витрина была организована совместно с QNAP. Компании показали систему интеллектуального видеонаблюдения на базе NAS-системы QNAP TS-673A и накопителей Apacer. Решение ориентировано на круглосуточную запись видеопотоков и использование алгоритмов компьютерного зрения для поиска событий в архиве, анализа видеоданных и распознавания лиц. В отличие от облачных сервисов, подобные системы выполняют обработку данных непосредственно на объекте, что позволяет снизить задержки и уменьшить требования к каналам связи.

В этом году стенд Apacer оказался заметно шире традиционной демонстрации модулей памяти и SSD для игровых ПК. Компания показала, что продолжает развивать сразу несколько направлений: высокоскоростную память DDR5 нового поколения, накопители PCIe 5.0 для потребительского сегмента, а также корпоративные решения для сетевых хранилищ, периферийных вычислений и ИИ-систем.