Geometric Future представила на Computex 2026 огромные корпуса, яркие блоки питания и новые СЖО

На тайваньской выставке Computex 2026 компания Geometric Future представила несколько новых корпусов, а также расширила ассортимент блоков питания, вентиляторов и систем жидкостного охлаждения. Традиционно для бренда все новинки получили яркий, цепляющий взгляд дизайн, а флагманский корпус Model 9 и вовсе выходит за пределы обыденного.

Центральное место в экспозиции занял огромный компьютерный корпус Model 9 — новая флагманская модель формата Ultra Tower. Изделие размерами 750 × 300 × 608 мм выполнено из алюминия и оснащён изогнутой боковой панелью из затемнённого закалённого стекла. Внутренняя компоновка предусматривает раздельные зоны для основных источников тепла — процессора и видеокарты, а также блока питания. Для снижения взаимного влияния воздушных потоков между ними используется наклонная перегородка.

Корпус рассчитан на установку до десяти 140-мм вентиляторов. Также поддерживается монтаж системы жидкостного охлаждения с радиатором длиной до 420 мм в отдельном верхнем отсеке с собственным воздушным каналом. На переднюю панель разъёмов вынесены четыре порта USB 3.0, четыре USB Type-C с пропускной способностью до 20 Гбит/с и аудиоразъёмы HD Audio. Одной из особенностей конструкции стала выдвижная кнопка питания с электроприводом.

Вместе с флагманом компания показала прототипы корпусов Model 7 и Model 7 Extreme. Новинки используют трёхкамерную компоновку, в которой процессор, видеокарта и блок питания располагаются в отдельных зонах. Такой подход опять же позволяет организовать независимое охлаждение ключевых компонентов системы.

Корпус Model 7 имеет размеры 480 × 242 × 660 мм и поддерживает материнские платы вплоть до E-ATX, видеокарты длиной до 470 мм, процессорные кулеры высотой до 180 мм и блоки питания длиной до 220 мм. Конструкция предусматривает установку до двенадцати вентиляторов и радиаторов СЖО размером до 420 мм. В верхней части корпуса расположен отдельный закрытый отсек за стеклом, предназначенный для размещения коллекционных фигурок и других декоративных элементов.

Помимо огромных флагманских моделей на стенде демонстрировались и более компактные решения. Корпус Model 5 выполнен в формате Mid Tower и поддерживает платы вплоть до E-ATX.

В свою очередь Model 3 ориентирована на системы microATX и получила панорамное остекление.

Ещё одной необычной разработкой стал компактный корпус Model 0 Flamingo для Mini-ITX-систем. Его складная конструкция позволяет уменьшить габариты при транспортировке. Компания также показала более крупный прототип Model 0 для плат формата microATX.

Помимо корпусов Geometric Future представила новые блоки питания серий Alpha и Beta, которые так же отличаются ярким оформлением под стать корпусам компании. Серия Alpha включает модели мощностью 850, 1000 и 1200 Вт с сертификатом эффективности 80 Plus Platinum.

Линейка Beta представлена версиями на 750, 850 и 1000 Вт с сертификацией 80 Plus Gold. Все новинки соответствуют стандарту ATX 3.1, оснащаются 120-мм вентиляторами на гидродинамических подшипниках, используют схемотехнику Active PFC и Full-Bridge SRC LLC, а также японские высоковольтные конденсаторы.

В сегменте систем охлаждения компания показала вентиляторы серии Squama в вариантах типоразмера 120 и 140 мм. В зависимости от версии скорость вращения составляет до 2300–2400 об/мин. На стенде демонстрировались как однотонные чёрные и белые модели, так и варианты в фирменной чёрно-жёлтой и чёрно-зелёной цветовых схемах.

Линейка жидкостного охлаждения была представлена несколькими сериями. В семейство Eskimo Plus вошли модели с радиаторами длиной 360 мм, а серии Eskimo Pro и Eskimo Ultra получили версии как с 360-, так и с 420-мм радиаторами. Представленные решения доступны в чёрном и белом исполнении и оснащаются водоблоками размером 71,5 × 71,5 × 54 мм. Старшие модели рассчитаны на использование в производительных игровых и рабочих системах с современными многоядерными процессорами.

Экспозиция Geometric Future на Computex 2026 показала, что компания продолжает развивать сразу несколько направлений своей продукции. Основной акцент был сделан на крупных корпусах с нестандартной организацией внутреннего пространства, однако одновременно производитель расширяет ассортимент блоков питания и систем охлаждения, формируя полноценную экосистему компонентов для сборки ПК.