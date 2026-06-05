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Google завершила обновление значков приложений Workspace в рамках концепции «Эра Gemini»

Google завершила глобальное обновление логотипов всех приложений Workspace на платформах Android, iOS и в веб-версиях своих сервисов. Разработчики объяснили изменение дизайна переходом к визуальной концепции Gemini Era, а также намерением сделать ярлыки приложений более узнаваемыми на экранах мобильных устройств.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Процесс обновления стартовал 18 мая, за день до начала конференции I/O 2026, сообщает 9to5Google. Первыми графические изменения получили веб-версии продуктов, после чего к 26 мая нововведения поступили на все приложения Workspace для iOS. На платформе Android внедрение продлилось дольше и завершилось обновлением почтового клиента Gmail, тогда как обновлённые логотипы остальных сервисов стали доступны ещё на прошлой неделе. В финальный список вошли «Google Календарь», Tasks, Chat, Meet, «Google Диск», «Google Документы», Slides, Sheets, Keep и Voice. Сервисы «Google Формы», Sites и Vids также сменили свои значки.

Почтовый клиент Gmail сохранил прежнюю форму логотипа, включая неизменный вид иконки в строке состояния, но приобрёл более насыщенный красный оттенок для улучшения видимости. Сообщается, что эти обновления дополняют список других сервисов компании, таких как Google Search, Gemini, Google Home, «Google Фото», «Google Карты», Wallet и Health.

В цветовом оформлении большинства сервисов Workspace теперь применён только один основной оттенок. Исключением в этой линейке стали приложение Drive с комбинацией из трёх цветов и Gmail, который, в отличие от остальных, сохранил использование всех четырёх фирменных цветов бренда

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Теги: приложения, google workspace
приложения, google workspace
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