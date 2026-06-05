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InWin показала корпус GX-285 со встроенной ретро-приставкой с 10-дюймовым экраном

Компания InWin показала на выставке Computex 2026 необычный компьютерный корпус GX-285. Его главная особенность — встроенная во фронтальную панель аркадная приставка.

Источник изображений: TechPowerUp

Источник изображений: TechPowerUp

На фронтальной панели корпуса InWin GX-285 расположен 10,1-дюймовый ЖК-экран. Дисплей работает на независимой системе MCU, имеет собственный встроенный аудиоинтерфейс и функционирует без привязки к основному ПК. Также поддерживается плавное переключение между источниками видеосигнала с интеграцией с ПК. Входящий в комплект ИК-геймпад завершает образ этого ретро-аркадного устройства.

Система имеет три предустановленные игры, управление в которых осуществляется как с помощью ИК-контроллера, так и с помощью больших физических кнопок на передней панели самого корпуса. Возможность использования дисплея в качестве дополнительного экрана или монитора состояния системы пока не подтверждена.

InWin GX-285 выполнен в формате Mid Tower. Корпус имеет семь слотов расширения, поддерживает установку материнских плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 410 мм и кулеров высотой до 160 мм.

Заявлена поддержка установки трёх 120-мм или двух 140-мм вентиляторов сверху, трёх 120-мм вентиляторов снизу, трёх 120-мм или двух 140-мм вентиляторов на боковой стенке. Вместо вентиляторов можно установить радиаторы СЖО размером 280/360 мм сверху, 360 мм снизу и 240/280 мм на боковой стенке.

Набор фронтальных разъёмов корпуса состоит из одного порта USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, двух USB 3.2 Gen1 и 3,5-мм аудиовыхода. Также имеются кнопки управления подсветкой, перезагрузки и включения. Размеры корпуса составляют 480 × 285 × 398 мм.

Стоимость корпуса GX-285 и информацию о том, когда он поступит в продажу, InWin не сообщила.

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Теги: computex 2026, компьютерный корпус, inwin
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