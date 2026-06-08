Репортаж со стенда Ocypus на Computex 2026: корпусные дисплеи, СЖО с обдувом VRM, кулеры с дисплеями и новые корпуса

Ocypus остаётся сравнительно молодым брендом на рынке комплектующих для ПК, однако с каждым годом ассортимент компании становится всё шире. Если раньше она была известна в первую очередь системами охлаждения, то теперь в её каталоге есть СЖО, воздушные кулеры, вентиляторы и корпуса. На Computex 2026 компания привезла сразу несколько новых линеек, причём некоторые решения заметно выделялись на общем фоне.

Больше всего внимания на стенде привлекали системы жидкостного охлаждения серии Omega. В последние годы производители СЖО соревнуются главным образом размерами экранов на помпах и количеством подсветки. Ocypus решила пойти немного другим путём.

Флагманская Omega L36 Ultra ENG Limited рассчитана на процессоры с теплопакетом до 310 Вт. На первый взгляд это обычная 360-мм система жидкостного охлаждения с установленным на водоблоке IPS-дисплеем диагональю 2,8 дюйма. Однако под нагрузкой верхняя часть конструкции приподнимается, а по бокам раскрываются специальные воздуховоды. Они направляют дополнительный поток воздуха от установленного внутри небольшого вентилятора на элементы подсистемы питания материнской платы.

Идея выглядит вполне логичной. Современные процессоры всё чаще работают при энергопотреблении свыше 200 Вт, а массивные водоблоки и отсутствие традиционного башенного кулера ухудшают обдув силовых элементов на материнской плате. Именно эту проблему и пытается решить Omega L36 Ultra ENG Limited.

Рядом демонстрировалась Omega L36 Air ARGB. Она построена на схожей концепции, но использует другую конструкцию воздуховодов. Модель также рассчитана на тепловую нагрузку до 310 Вт и оснащена более крупным 3,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 640 × 480 пикселей. Как и старшая версия, система способна выводить изображения, GIF-анимацию и видеоролики через фирменное программное обеспечение.

Если Omega делает ставку на нестандартную компоновку, то серия Sigma выглядит более традиционно. Модель Sigma L36 EX ARGB рассчитана на процессоры с теплопакетом до 310 Вт и получила крупный IPS-дисплей диагональю 3,95 дюйма с разрешением 480 × 480 пикселей. Производитель также предусмотрел специальный кабель для снижения максимальной скорости вентиляторов с 2400 до 2000 об/мин, что позволит уменьшить уровень шума.

Для более требовательных пользователей предлагается Sigma L42 EX ARGB. Это уже 420-мм СЖО с тремя 140-мм вентиляторами и поддержкой процессоров с тепловыделением до 350 Вт. Такая система выглядит наиболее подходящей для старших процессоров Intel и AMD, особенно в случаях, когда предполагается длительная высокая нагрузка. Обе модели Sigma оснащаются помпой с керамическим подшипником и используют одинаковый 3,95-дюймовый дисплей.

Серия Delta предлагает более доступные решения и при этом оказалась одной из самых обширных на стенде. Например, модель Delta L36 Elite ARGB Digital рассчитана на процессоры с теплопакетом до 300 Вт и получила цифровой матричный дисплей, способный отображать температуру процессора и видеокарты в реальном времени. Вместо полноценного IPS-экрана здесь используется более простое решение, но для отображения основных параметров его вполне достаточно.

По соседству находилась Delta L36 EX ARGB — ещё одна 360-мм СЖО с поддержкой до 300 Вт тепловой нагрузки. Её особенностью стал так называемый «парящий» водоблок со сменным логотипом и медным основанием с микроканальной структурой.

В линейке Delta компания показала и несколько воздушных кулеров. Delta A62 EX Digital получил цифровой дисплей для мониторинга температуры процессора и видеокарты, полностью закрытый кожух радиатора и систему быстрого монтажа вентиляторов без использования инструментов.

Более доступный Delta A62 EXS представляет собой двухбашенный кулер с шестью тепловыми трубками и одним вентилятором. Высота конструкции составляет 159 мм, поэтому он должен поместиться в большинство современных корпусов.

Ещё ниже в модельном ряду расположились Delta A62 SE ARGB и Delta A40 SE ARGB. Первый использует шесть тепловых трубок и два вентилятора, второй — четыре тепловые трубки прямого контакта. Обе модели получили подсветку как на вентиляторах, так и на верхней декоративной крышке.

Отдельного внимания заслуживает серия Iota. Кулер Iota A62 получил необычный матричный Glyph-дисплей на верхней панели. Через него можно выводить различные изображения и анимацию. При этом речь идёт не только о декоративном элементе: производитель заявляет поддержку процессоров с теплопакетом до 260 Вт.

Модель Iota A40 использует похожую концепцию, но относится к более доступному сегменту. Её заявленная эффективность достигает 220 Вт TDP. Оба кулера комплектуются вентиляторами на гидродинамических подшипниках и совместимы с актуальными платформами Intel и AMD.

На стенде нашлось место и для отдельных вентиляторов. Наиболее интересным выглядел Sigma F36 ARGB — фактически готовый 360-мм модуль из трёх вентиляторов, объединённых одной рамкой. Такая конструкция упрощает монтаж и уменьшает количество кабелей внутри корпуса.

Каждый вентилятор в этой тройке развивает скорость до 2200 об/мин, обеспечивает воздушный поток до 82,5 CFM и статическое давление до 3,1 мм вод. ст., поэтому может использоваться как в корпусах, так и на радиаторах СЖО.

Для традиционных сборок предназначен Sigma F12 ARGB. Это 120-мм модель со скоростью вращения до 2200 об/мин и возможностью установки реверсивных лопастей.

Кроме того, компания показала Gamma F14 Elite ARGB с прозрачной рамкой и внутренней подсветкой, а также более строгий Iota F14, выполненный без излишних декоративных элементов.

Не обошлось и без новых корпусов. Самым необычным среди них можно назвать Iota C70 Curve ARGB. Корпус получил панорамное изогнутое стекло с обзором на 270 градусов и встроенный дисплей для отображения температуры процессора и видеокарты. Внутри предусмотрено место для десяти вентиляторов и радиаторов СЖО длиной до 360 мм как сверху, так и снизу.

Для любителей двухкамерных корпусов подготовлен Delta C74 ARGB. Он рассчитан на установку до 11 вентиляторов и комплектуется двумя вентиляторами Gamma F12 Elite ARGB. Отдельной особенностью стало стекло с декоративным рисунком, напоминающим капли дождя.

Более традиционный Delta C70 ARGB использует сетчатую переднюю панель для улучшения вентиляции. Корпус поддерживает радиаторы длиной до 360 мм, видеокарты длиной до 370 мм и до десяти 120-мм вентиляторов.

Среди необычных новинок Ocypus оказались компактные дисплеи серии Sigma для установки внутри корпуса ПК. Старшая модель Sigma ES916 оснащена 9,16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 × 462 пикселя, а более компактная Sigma ES55 получила 5,5-дюймовую панель с разрешением 960 × 480 пикселей.

Оба дисплея могут выводить системную статистику, изображения, GIF-анимацию и видеоролики, подключаясь через внутренний USB-разъём материнской платы или обычный USB Type-A. В комплект входят магнитное крепление и настольная подставка, что позволяет использовать экраны как внутри ПК, так и отдельно от него.

Стенд Ocypus на Computex 2026 показал, что компания постепенно превращается из производителя систем охлаждения в полноценного поставщика компонентов для ПК. Но всё же особый интерес вызвали новые СЖО серии Omega, где разработчики пытаются компенсировать один из недостатков подобных систем охлаждения.