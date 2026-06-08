Репортаж со стенда PCCooler на Computex 2026: кулеры для самых мощных процессоров, модульный ПК и шаг к серверному охлаждению

На стенде PCCooler на выставке Computex 2026 было много как привычных для компании продуктов — воздушных кулеров, систем жидкостного охлаждения, корпусов и блоков питания, — так и экспериментальных решений вроде модульного компьютера и систем охлаждения серверного класса. Судя по всему, компания хочет охватить практически все сегменты — от домашних игровых ПК до серверных стоек с жидкостным охлаждением.

Одними из новинок стали кулеры для высокопроизводительных процессоров AMD Epyc и Threadripper, а также Intel Xeon, которые набирают популярность в рабочих станциях для локального запуска ИИ-моделей.

Кулер TR620M X представляет собой относительно компактный (высота 115 мм) двухбашенный кулер с шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм и 100-мм вентилятором между ними со скоростью до 5000 об/мин. Он рассчитан на HEDT-платформы AMD sTRX4, TR4, SP5, SP6, а также Intel LGA4677 и LGA3647. Благодаря небольшой высоте он поместится даже в серверной стойке, но всё же в первую очередь рассчитан на настольные системы.

Для более горячих процессоров AMD и Intel в тех же исполнениях предназначен TS700D — массивная башенная конструкция с семью тепловыми трубками и 120-мм вентилятором со скоростью до 3000 об/мин. Такой кулер ориентирован на рабочие станции, где важны не только производительность, но и надёжность при длительных нагрузках.

Тем, кому воздушного охлаждения недостаточно, PCCooler предлагает системы жидкостного охлаждения LR360D и LR480S для всё тех же серверных и HEDT-процессоров. Первая оснащена радиатором типоразмера 360 мм, а вторая получила уже 480-мм радиатор с четырьмя вентиляторами. Причём эти СЖО могут охлаждать даже двухпроцессорные системы — водоблоки подключаются последовательно.

Также PCCooler показала водоблок для процессоров AMD в исполнении SP5 и водоблок полного покрытия для видеокарт GeForce RTX 5090.

Конечно, PCCooler привезла на тайваньскую выставку и системы охлаждения для классических настольных компьютеров, в том числе мощных игровых систем.

Флагманом линейки стал RZ820 Display — двухбашенный кулер с восемью тепловыми трубками, двумя вентиляторами и встроенным 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 × 720 пикселей. Он рассчитан на охлаждение флагманских процессоров и одновременно выполняет роль небольшого информационного экрана внутри корпуса.

На ступень ниже расположился RZ700D Pro ARGB — также двухбашенная модель, но уже с семью тепловыми трубками и парой 120-мм вентиляторов с ARGB-подсветкой.

Для массового сегмента предназначен RT620Pro TC ARGB, оснащённый шестью тепловыми трубками и двумя 120-мм вентиляторами.

Схожую конструкцию использует и RZ620M X, однако здесь применяется один компактный 100-мм вентилятор, благодаря чему кулер лучше подходит для систем с ограниченным внутренним пространством.

Самым доступным решением среди представленных новинок можно считать RT500 TC ARGB. Он получил пять тепловых трубок и один 120-мм вентилятор, что делает его вариантом для игровых ПК среднего уровня.

Также внимание на стенде PCCooler привлекали системы жидкостного охлаждения с экранами. DX360 Pro ARGB Display получила сразу два 4-дюймовых IPS-дисплея с разрешением 480 × 480 пикселей каждый. Экраны могут работать как единое пространство или отображать разную информацию.

Ещё необычнее выглядит DV360 ARGB Display. Здесь используется изогнутый 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей, встроенный непосредственно в водоблок.

Для тех, кому важнее отображение системной информации, предназначены DS360 Pro Digital и GT360 Max ARGB Display. В этих моделях также используются встроенные дисплеи, но основной упор сделан именно на мониторинг параметров системы.

Параллельно компания представила новые вентиляторы F5 T120, F9 R120 Metal и серии FC120/240/360 ARGB, рассчитанные как на воздушные кулеры, так и на СЖО.

Среди корпусов особенно выделялась модель SR700. Это крупный корпус формата Full Tower с поддержкой материнских плат вплоть до SSI-EEB, двумя посадочными местами для блоков питания и возможностью установки до 30 вентиляторов и нескольких радиаторов СЖО длиной до 480 мм. Очевидно, что он рассчитан на рабочие станции для работы с ИИ и не только.

Для более привычных игровых сборок компания подготовила корпус C3 W500 с панорамным остеклением, поддержкой видеокарт длиной до 420 мм и возможностью установки нескольких радиаторов СЖО.

Линейку блоков питания пополнил SU2500 мощностью 2500 Вт. Он соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, имеет сертификат Cybenetics Titanium и рассчитан на самые требовательные конфигурации с несколькими ускорителями, что сейчас востребовано в мощных ИИ-компьютерах для локального запуска LLM.

Но всё же самой неожиданной новинкой PCCooler стал модульный компьютер Fusion Core FC300-CS. Фактически это 27-дюймовый монитор с разрешением до 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, в который интегрирован съёмный мини-ПК.

Внутри используется процессор Intel Core Ultra 5 125U, 16 Гбайт памяти DDR5 и SSD объёмом 512 Гбайт. При необходимости вычислительный модуль можно заменить отдельно от дисплея, что делает систему более гибкой по сравнению с классическими моноблоками.

Наконец, часть экспозиции PCCooler была посвящена системам охлаждения для серверов и дата-центров. Компания показала линейку жидкостного охлаждения для серверов и ИИ-кластеров, включая водоблоки для процессоров, распределительные блоки CDU, серверные стойки с жидкостным охлаждением и даже контейнерную систему мощностью до 2 МВт для вычислительных кластеров. Также были представлены иммерсионные системы охлаждения, в которых серверы полностью погружаются в специальную жидкость. Это направление сейчас активно развивается на фоне роста энергопотребления ИИ-инфраструктуры.

На Computex 2026 PCCooler показала заметно более широкий ассортимент, чем обычно. Компания продолжает развивать традиционные для себя направления — воздушные кулеры, СЖО, корпуса и блоки питания, — но одновременно начинает всё активнее заходить в сегмент рабочих станций и серверов. Если раньше PCCooler ассоциировалась в первую очередь с охлаждением для домашних ПК, то теперь её амбиции явно выходят далеко за пределы потребительского рынка.