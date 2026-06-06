Chieftec на Computex 2026: практичные корпуса, новые кулеры и мощные блоки питания

Компания Chieftec привезла на выставку Computex 2026 свои новейшие корпуса, системы охлаждения и блоки питания, причём не только для игровых ПК, но и становящихся всё более востребованными рабочих станций и систем для локального запуска ИИ.

Среди новых корпусов внимание привлёк компактный Chieftec CX формата microATX. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, он поддерживает радиаторы СЖО длиной до 360 мм, видеокарты длиной до 390 мм и большое количество вентиляторов.

Передняя панель Chieftec CXкрепится на магнитах и легко снимается без инструментов, а верхняя панель сделана полностью съёмной для упрощения сборки и обслуживания системы.

Для более производительных игровых конфигураций Chieftec подготовила корпуса Vista Max и Vista Max White. Это уже полноразмерные решения формата ATX с панорамным остеклением и четырьмя предустановленными 140-мм вентиляторами с ARGB-подсветкой. Внутри предусмотрено место для видеокарт длиной до 420 мм, а среди необычных особенностей можно отметить наличие сразу двух кнопок питания на корпусе.

Немало внимания компания уделила охлаждению. Главной новинкой здесь стала серия необслуживаемых СЖО Iceberg Pro. Все модели используют 360-мм радиаторы и модульные вентиляторы, которые легко соединяются между собой, что позволяет значительно сократить количество кабелей внутри корпуса. Скорость вентиляторов регулируется в диапазоне от 500 до 2200 об/мин, а воздушный поток достигает 64,72 CFM.

Интересной особенностью Iceberg Pro стал дополнительный центробежный вентилятор, встроенный в водоблок. Он создаёт локальный поток воздуха вокруг сокета процессора и помогает охлаждать элементы подсистемы питания материнской платы, модули памяти и SSD формата M.2 — компоненты, которые обычно остаются без активного обдува при использовании СЖО.

Для компактных систем Chieftec показала сразу два новых воздушных кулера. Модель CAC-S92PWM-LP45 представляет собой низкопрофильное решение высотой всего 45 мм. Кулер оснащён тонким 92-мм вентилятором со скоростью до 2300 об/мин и рассчитан на использование в компактных корпусах малого форм-фактора.

Второй кулер, CAC-S90SPWM-T120, выполнен уже в классическом башенном формате. Его высота составляет 117 мм, а установленный 92-мм вентилятор работает на скорости от 800 до 2400 об/мин и обеспечивает воздушный поток до 40,48 CFM.

Отдельный раздел стенда был посвящён решениям для рабочих станций и серверов. Среди них выделялся стоечный корпус UNC формата 4U с поддержкой плат SSI-EEB, возможностью установки 360-мм СЖО и видеокарт длиной до 450 мм.

Для рабочих станций компания подготовила корпус Uni с двумя безвинтовыми отсеками 5,25 дюйма и возможностью установки до десяти накопителей.

А полноразмерный The Big One рассчитан на крупные конфигурации с радиаторами до 420 мм и несколькими устройствами хранения данных.

Завершала экспозицию линейка блоков питания. Флагманом стал Chieftec Titan мощностью 1650 Вт с сертификатом энергоэффективности 80 Plus Titanium. Блок полностью модульный и комплектуется мягкими кабелями с тиснёной оплёткой, что должно упростить их укладку в корпусе.

Chieftech на Computex 2026

В целом стенд Chieftec не пытался удивлять экранами, встроенными дисплеями или необычными формами. Вместо этого компания показала набор практичных и даже прагматичных новинок для тех, кто собирает игровые ПК, рабочие станции или серверные системы и в первую очередь обращает внимание на удобство сборки и эффективность охлаждения, а не всевозможные украшения.