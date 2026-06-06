Последняя для Тима Кука конференция Apple WWDC 2026 начнётся в понедельник — чего ждать?

Ежегодная конференция разработчиков Apple WWDC 2026 откроется 8 июня, и компания, как ожидается, представит на ней ряд новых решений. В первую очередь это будут продукты на основе искусственного интеллекта.

Apple WWDC 2026 продлится с 8 по 12 июня — конференция станет последним крупным мероприятием для гендиректора компании Тима Кука (Tim Cook), который оставит свой пост 1 сентября. В его бытность главой компании вышли такие знаковые продукты как Apple Watch и MacBook Neo.

Главным событием предстоящей конференции обещает стать анонс обновлённого голосового помощника Siri, который получит массу новых возможностей. Как ожидается, появится отдельное приложение с интерфейсом в стиле чат-бота, поддержкой обработки нескольких задач в одном запросе и интеграцией со сторонними ИИ-агентами, например, Anthropic Claude. Siri получит доступ к личным данным пользователя и его действиям на устройстве — это поможет ИИ-ассистенту лучше понимать запросы человека и давать более релевантные ответы. В основу сервиса ляжет ИИ-модель Google Gemini. Ожидается также обновление пакета Apple Intelligence на базе локальных ИИ-моделей: появятся генерация обоев по текстовым запросам, обновлённое приложение Image Playground с генерацией более качественных картинок и Genmoji.

Крупное обновление, вероятно, получит приложение «Камера». В нём появится панель «Добавить виджеты»: стандартные кнопки в верхнем ряду можно будет заменять на профессиональные инструменты, такие как регулировка глубины и экспозиции. Пользователи смогут формировать сложные рабочие процессы, используя естественный язык вместо пошагового программирования, что улучшит результаты съёмки. Не исключается, что к фотографиям, которые обрабатывались ИИ, станет добавляться водяной знак; улучшатся функции визуального интеллекта при поиске по изображениям.

Платформы iPadOS 27 и macOS 27 также получат некоторые функции ИИ, которые дебютируют на iOS 27. У tvOS будет расширенная поддержка управления текстом на экране; VisionOS поможет снизить укачивание при использовании гарнитуры в движущемся транспорте. Свежая watchOS 27 получит новые функции ИИ: Google и Samsung совместными усилиями предложили пользователям персональные программы тренировок, которые генерирует ИИ — Apple едва ли последует их примеру напрямую, но, вероятно, найдёт другой способ решить эту задачу с помощью собственных решений. Умные часы Samsung предлагают функцию измерения артериального давления, но она требует калибровки с помощью тонометра — есть вероятность, что Apple предложит те же возможности без калибровки, но эксперты не уверены.

Новые устройства Apple на конференции WWDC демонстрирует нечасто — в этом году никаких крупных анонсов оборудования на мероприятии также не предвидится.