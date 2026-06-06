Китайский производитель самокатов показал двухместный экранолёт для развлечений на воде

Китайская компания Navee представила WaveFly 5 — двухместный экранолёт для водных прогулок и развлечений. Во время демонстрации на озере Дунтайху в Сучжоу аппарат двигался как по поверхности воды, так и над ней, используя эффект экрана. По заявлению разработчиков, максимальная скорость новинки достигает 85 км/ч, а для управления ею в большинстве стран не требуется лицензия пилота.

Презентация прошла в присутствии представителей отрасли и зарубежных журналистов. Компания пока не раскрывает стоимость WaveFly 5X и сроки начала серийного производства.

Принцип работы экранолёта основан на эффекте экрана: при полёте в непосредственной близости от поверхности воды под крылом возникает область повышенного давления, увеличивающая подъёмную силу и уменьшающая сопротивление. Поэтому аппарат не поднимается на большую высоту, как самолёт, а движется над водой на небольшом расстоянии от неё. Максимальная высота полёта WaveFly 5X составляет 1,2 м, а в крейсерском режиме он находится в 30–50 см над поверхностью.

Согласно заявленным характеристикам, запас хода WaveFly 5X достигает 80 км, а максимальная полезная нагрузка составляет 140 кг. Аппарат оснащён двумя пассажирскими местами, выполненным из углеволокна корпусом и тандемной схемой расположения крыльев. Также предусмотрена модульная сменная батарея, а крейсерская скорость составляет около 30 км/ч.