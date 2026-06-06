ID-Cooling на Computex 2026: первые корпуса, деревянные СЖО и кулеры для рабочих станций

На Computex 2026 компания ID-Cooling впервые показала не только системы охлаждения, но и собственную линейку компьютерных корпусов. При этом производитель постарался сделать так, чтобы корпуса и кулеры выглядели как части одной экосистемы: одинаковые дизайнерские элементы, схожие формы решёток и предустановленные вентиляторы собственного производства.

Наибольшее внимание на стенде привлекли корпуса серии Flow 500, а особенно — Flow 500 Wood с декоративными деревянными вставками на фронтальной панели. Серия включает также и более классические варианты из металла, стекла и пластика.

Корпуса Flow 500 поддерживают платы до Micro ATX, видеокарты длиной до 403 мм и радиаторы СЖО длиной до 360 мм, а оснащаются съёмной передней решёткой и портом USB Type-C на передней панели.

Предусмотрены версии с различными схемами вентиляции, включая модели с вертикальным и горизонтальным расположением воздушных каналов.

Для любителей панорамных корпусов подготовлена серия View. Модель View 500 получила изогнутое остекление с обзором сразу на две стороны корпуса и поддержку до девяти вентиляторов.

Более крупный View 510 предлагает уже десять посадочных мест для вентиляторов, возможность установки сразу двух 360-мм радиаторов и восемь слотов расширения.

Кроме того, компания показала семейство корпусов Ware 300, 310 и 510, которые будут выпускаться как в обычных версиях, так и в вариантах с ARGB-подсветкой.

Конечно же, без систем охлаждения не обошлось. Флагманом среди систем жидкостного охлаждения стала DL360 Curve. Эта модель оснащена 360-мм радиатором и крупным изогнутым дисплеем диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400 × 1080 пикселей. Помпа работает на скорости до 2900 об/мин, а вентиляторы способны раскручиваться до 2500 об/мин. Судя по всему, именно на такие модели компания делает ставку в премиальном сегменте.

Чуть ниже в иерархии расположилась DX360 LCD с отсоединяемым 4-дюймовым экраном.

Для поклонников необычного дизайна предназначена DX360 Wood, где деревянные вставки используются не только на корпусе помпы, но и на вентиляторах, благодаря чему система хорошо сочетается с корпусами Flow 500 Wood.

Дополняет линейку семейство FX360 Pro, представленное в нескольких вариантах исполнения и цветах.

Для рабочих станций и серверных платформ компания подготовила Elite L360 Pro. Эта СЖО совместима с процессорами AMD EPYC и Ryzen Threadripper для разъёмов SP3 и SP6, получила помпу нового поколения и увеличенное медное основание для более эффективного контакта с крупными процессорными крышками.

Среди воздушных кулеров внимание привлекла новая серия Frozn. Модель A620 SLK представляет собой двухбашенный кулер с шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм и полностью пропаянным медным основанием.

Версия A620 SLK LCD дополнительно оснащается 5,5-дюймовым дисплеем на верхней крышке радиатора.

В свою очередь, A620 Pro XE получила необычную конфигурацию с вентиляторами встречного вращения.

Для компактных систем предназначены модели A610 XL с увеличенным радиатором и тонким вентилятором, а также A510 Turbo с направляющим кожухом в верхней части конструкции.

Для платформ AMD EPYC и Threadripper компания подготовила башенный кулер A8 SP3, а флагманом воздушного охлаждения для рабочих станций стал Elite A820 — массивная двухбашенная конструкция с восемью тепловыми трубками и вентиляторами со скоростью до 3000 об/мин.

Не обошлось и без обновления вентиляторов. Серия AM-120 предлагает скорость вращения до 2500 об/мин и воздушный поток до 79,7 CFM. Для компактных сборок предназначена версия AM-120 Slim толщиной всего 15 мм.

Самыми производительными стали вентиляторы AT-120 с кольцевой направляющей и двухрядным шарикоподшипником, способные развивать до 3000 об/мин и обеспечивать поток воздуха до 83 CFM. Все новинки будут доступны в чёрном и белом исполнении, а также в версиях с ARGB-подсветкой.

Помимо корпусов и систем охлаждения, ID-Cooling показала новые блоки питания. Флагманом линейки стал полностью модульный FP-1000 мощностью 1000 Вт с сертификатом энергоэффективности 80 Plus Platinum. Блок питания соответствует актуальным стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, а также рассчитан на использование современных видеокарт с разъёмом питания 12V-2×6.

Также демонстрировались и модели попроще серий FG, DK и SE, предлагающие мощность до 1000 Вт.

ID-Cooling не ограничилась развитием существующих линеек охлаждения и впервые вышла на рынок корпусов. При этом все представленные продукты выглядят частью единой экосистемы — от корпусов с деревянными элементами до СЖО и вентиляторов, выполненных в том же стиле.