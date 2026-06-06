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SAMA на Computex 2026: необычные корпуса, СЖО с двумя экранами и новые блоки питания

На своём стенде на выставке Computex 2026 компания SAMA сделала ставку сразу на три направления: корпуса, системы жидкостного охлаждения и мощные блоки питания нового поколения. При этом часть новинок пока существует лишь в виде прототипов, демонстрирующих, какими компания видит игровые ПК ближайших лет.

Главным экспонатом стенда стал корпус V80. Он получил необычную фронтальную панель из изогнутого закалённого стекла сразу с двух сторон, что обеспечивает отличный панорамный обзор на содержимое.

Также можно отметить поддержку материнских плат с разъёмами на обратной стороне (BTF), отдельный воздуховод для охлаждения видеокарты и площадку для размещения фигурок или коллекционных предметов внутри корпуса. Ещё одной особенностью стал встроенный 60-ваттный GaN-зарядник, который позволяет заряжать ноутбуки, смартфоны и другие устройства прямо от корпуса.

Рядом демонстрировался корпус V70. Здесь разработчики использовали нестандартную компоновку с блоком питания в передней части корпуса. Такое решение освобождает больше пространства для демонстрации комплектующих через стеклянную боковую панель. Как и V80, корпус получил изогнутое стекло (но только с одной стороны) и встроенное зарядное устройство на основе нитрида галлия мощностью 60 Вт.

Также демонстрировались более компактные V62 и V52, которые, как и старшие собратья, отличаются панорамным остеклением.

Среди серийных моделей интересным выглядит компактных S50. Этот корпус получил блок питания в передней части, крупные сетчатые панели для улучшенной вентиляции, быстросъёмные боковые стенки и четыре предустановленных вентилятора с PWM-регулировкой и ARGB-подсветкой.

В сегменте жидкостного охлаждения внимание привлекла новая СЖО Q80. Её главная особенность — два съёмных IPS-экрана диагональю 4 и 6 дюймов. Один дисплей устанавливается на водоблок для отображения системной информации, а второй можно использовать как отдельный мини-монитор на рабочем столе. Оба экрана размещены в металлических корпусах и подключаются по мере необходимости.

Не менее необычной оказалась модель Q40. Водоблок оснащён вращающимся внешним кольцом с подсветкой, создающим эффект объёмного движения. Встроенный дисплей поддерживает вывод системной статистики, пользовательских изображений и GIF-анимаций. Кроме того, система комплектуется тремя вентиляторами толщиной 28 мм с боковой ARGB-подсветкой.

Отдельную часть стенда занимали новые блоки питания. Флагманами стали модели P1350 и P1650 мощностью 1350 и 1650 Вт соответственно. Они соответствуют стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, имеют сертификат энергоэффективности 80 Plus Titanium, полностью модульную конструкцию и сразу два нативных разъёма 12V-2×6 для современных видеокарт. Внутри используются японские конденсаторы, а за охлаждение отвечает 140-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике с полупассивным режимом работы — при нагрузке менее 60 % вентилятор не вращается вовсе.

Помимо них компания показала модели P1200, P1000, а также более доступные G1000 и G850. Все они получили поддержку ATX 3.1 и PCIe 5.1, полностью модульные кабели и современные схемы защиты.

Хотя SAMA не привезла на выставку десятки различных продуктов, экспозиция получилась довольно насыщенной. Наиболее интересными новинками выглядели корпуса V80 и V70 с необычной компоновкой и встроенной зарядкой, а также СЖО Q80, где второй экран фактически превращается в отдельный мини-монитор для рабочего стола.

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Теги: sama, computex 2026, корпус, блок питания, сжо
sama, computex 2026, корпус, блок питания, сжо
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