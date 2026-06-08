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Alphacool показала жидкостный кулер для Xbox и другие новинки на выставке Computex 2026

Компания Alphacool представила на выставке Computex 2026 ряд новинок, включая новые кулеры, СЖО, моноблоки Apex и прототип системы охлаждения для консоли Xbox Series X/S.

Самым значительным обновлением стали новые СЖО AIO для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090 с фирменным дизайном серии Core. Характеристики новых систем включают два насоса DC-LT в сочетании с 360-мм радиатором HPE и высокопроизводительными вентиляторами.

Alphacool также продемонстрировала новые моноблоки Apex для материнских плат, каждый из которых адаптирован под конкретную модель и обеспечивает её максимальную производительность.

Моноблок охлаждает процессор, VRM и первый слот M.2 SSD рядом с процессорным разъёмом. Alphacool показала версии для материнских плат Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi, ASRock X870E Taichi и MSI MAG X870 Tomahawk WiFi AM5.

Также был показан прототип СЖО для консоли Xbox Series X/S. Он включает резервуар, насос и полноразмерный водоблок для консоли со встроенным насосом DDC Zero и выполнен в стиле серии Alphacool Apex.

В экспозицию Alphacool также вошли недавно анонсированные продукты, в том числе 140-мм вентиляторы Apex Stealth Metal, также доступные в 120-мм версии, в чёрном, белом и хромированном исполнениях, а также фитинги Apex Grip, которые можно использовать как с жёсткими, так и с мягкими трубками. Они доступны в размерах 13/10 и 16/10, а также с адаптерами на 45 и 90 градусов. Сообщается, что фитинги Apex Grip обладают высокой пропускной способностью, оптимизированной поверхностью для лучшего сцепления и модульной конструкцией. Alphacool также представила новую распределительную панель Apex Distro Plate для корпусов Hyte Y70 и Phanteks NV9 MKII.

Alphacool также представила новые внешние системы охлаждения, включая радиаторные блоки Core Pro Radiatorbox (инженерный образец) и Apex Skeleton Radiatorbox. Их можно устанавливать рядом с корпусом ПК или крепить к стене. Блоки оснащены 1260-мм радиатором в сочетании с девятью 140-мм вентиляторами.

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