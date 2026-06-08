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Lian Li решила проблему вентиляции стеклянных корпусов ПК и показала множество новинок на Computex 2026

Компания Lian Li привезла на выставку Computex 2026 несколько новых моделей корпусов серии Lancool, а также представила новые варианты уже доступных популярных моделей, таких как O11.

Lancool 207XL. Источник изображения: TechPowerUp

Lancool 207XL. Источник изображения: TechPowerUp

В числе новых моделей Lancool производитель показал Lancool 207XL, отличающийся прагматичным подходом и стремлением к максимальной производительности и совместимости, а также модель Lancool 4, в которой приоритет отдаётся эстетике, но без существенного ущерба для теплоотвода.

Модель Lancool 207XL — это корпус формата Mid-Tower. Он поступит в продажу в четвёртом квартале 2026 года по цене $109,99. Корпус поддерживает материнские платы формата ATX, 360-мм радиаторы систем жидкостного охлаждения и блоки питания ATX.

Наиболее примечательной особенностью Lancool 207XL являются два вентилятора поперечного потока, установленные в нижней части корпуса, которые увеличивают воздушный поток для видеокарты при минимальном влиянии на габариты корпуса.

Lancool 207XL также будет поставляться с двумя предустановленными фронтальными 170-мм вентиляторами толщиной 30 мм, расположенными за фронтальной панелью с пластиковой решёткой, что должно обеспечить хороший воздушный поток.

Lancool 4

Lancool 4

Модель Lancool 4, в свою очередь, предлагает фронтальную панель из закалённого стекла, в которой предусмотрены отверстия для трёх комплектных нестандартных 140-мм вентиляторов с ARGB-подсветкой, работающих со скоростью до 1900 об/мин.

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Корпус предложит модульную конструкцию, позволяющую установить до четырёх жёстких дисков, опциональный 8,8-дюймовый ЖК-дисплей или кожух. Кроме того, пользователь сможет снять крышку кожуха нижнего отсека для блока питания и установить два 120-мм вентилятора под углом для улучшения воздушного потока к видеокарте. Выпуск Lancool 4 запланирован на третий квартал 2026 года по цене $129,99 в чёрном и белом цветах.

O11D EVO RGB V2

O11D EVO RGB V2

В семействе корпусов O11D появились две новые модели. Одна из них — O11D EVO RGB V2, которая поступит в продажу в четвёртом квартале 2026 года по цене $169,99. Корпус будет совместим с материнскими платами формата ATX и предложит широкие возможности кастомизации благодаря модульной конструкции.

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O11D EVO RGB V2 имеет специальную боковую камеру для радиатора СЖО, которая изолирует приток и отток воздуха, а также обеспечивает разделение блока питания и основных компонентов системы. Корпус также оснащён регулируемыми верхними креплениями для вентиляторов и кронштейнами, что обеспечивает гибкость и совместимость при размещении вентиляторов и радиаторов. Как и Lancool 4, O11D EVO RGB V2 имеет наклонный нижний воздухозаборник и крепления для вентиляторов, чтобы лучше направлять холодный воздух к видеокарте.

O11 Vision-M Digital

O11 Vision-M Digital

Второй моделью является O11 Vision-M Digital, которая поступила в продажу 21 мая по цене $129,99. Это двухкамерный корпус формата Micro-ATX с поддержкой радиаторов СЖО размером до 360 мм, видеокарт длиной до 410 мм и воздушных кулеров высотой до 162 мм.

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O11 Vision-M Digital имеет три панели из закалённого стекла и опциональный кронштейн для скрытия радиатора и трубок системы жидкостного охлаждения. Он также совместим с 8,8-дюймовым ЖК-экраном и поставляется с предустановленным 140-мм вентилятором.

B4-MATX

B4-MATX

Lian Li B4-MATX — это компактный, легко конфигурируемый корпус формата Micro-ATX, который поступит в продажу 26 июня по цене от $69,99 до $89,99. B4-MATX был разработан совместно с Dan Cases — разработчиком корпусов, известным своими сверхкомпактными SFF-моделями. Объём B4-MATX составляет всего 21,5 л. Несмотря на это, он поставляется с двумя предустановленными 120-мм вентиляторами в верхней части и поддерживает установку СЖО с радиаторами типоразмера 360 мм, а также видеокарт длиной до 385 мм.

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B4-MATX будет доступен с сетчатыми передними панелями белого и чёрного цвета, а также в белом и чёрном вариантах с деревянными передними панелями. Корпус может быть сконфигурирован как для традиционной горизонтальной компоновки, так и для вертикальной ориентации с передней панелью сверху.

V2000

V2000

Lian Li V2000 представляет собой крупный корпус формата E-ATX для рабочих станций. Его размеры составляют 579 × 260 × 610 мм. Он поддерживает установку двух блоков питания, до шести жёстких дисков и радиаторов СЖО размером до 420 мм. Также корпус оснащён встроенным цифровым дисплеем и датчиком температуры для мониторинга системы.

Lian Li V2000
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Передняя и боковые панели новинки имеют сетчатую конструкцию. Также корпус оснащён скрытыми колёсиками для удобного перемещения при необходимости. Производитель предусмотрел внутри корпуса опору с кронштейнами для видеокарт. V2000 позволяет установить до трёх 120-мм вентиляторов сверху, по четыре 120-мм вентилятора спереди и рядом с материнской платой, а также ещё четыре в нижней части, предназначенной для размещения радиатора СЖО.

Стоимость Lian Li V2000 составит $239,99. В продажу он поступит в третьем квартале 2026 года.

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