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В России стартовали продажи белорусских планшетов Horizont H-Tab

Российская компания «М.Видео», специализирующаяся в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новой линейки планшетов H-Tab белорусского бренда Horizont. Представлены модели H-Tab Mini, H-Tab Go и H-Tab Crystal, ориентированные на различные сценарии использования — от повседневного потребления контента и обучения до мобильной работы и путешествий.

Источник изображений: Horizont

Источник изображений: Horizont

8-дюймовый планшет H-Tab Mini стоимостью 10 099 рублей — самое компактное устройство в линейке. Планшет получил IPS-дисплей с разрешением 1280 × 800 пикселей, процессор Allwinner A333, 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 4000 мА·ч. Устройство в первую очередь ориентировано на использование в дороге, для чтения электронных книг, просмотра видео и общения.

По замыслу производителя, H-Tab Go ориентирован на семейное использование, обучение и развлечения. Планшет оснащён 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 × 800 пикселей, 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем объёмом 128 Гбайт. Здесь также использована батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Модель подойдёт для просмотра контента, использования образовательных платформ, социальных сетей и мессенджеров.

Цена H-Tab Go — 13 599 рублей.

Флагманом линейки выступает H-Tab Crystal, предназначенный для пользователей, которым необходимы расширенные возможности подключения и повышенная автономность. Планшет получил 10,95-дюймовый IPS-дисплей, камера на 13 и 5 Мп, восьмиядерный процессор Unisoc T620, 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенного хранилища. Одним из ключевых преимуществ модели стала поддержка мобильного интернета 4G LTE. Устройство поддерживает навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. Аккумулятор здесь куда более внушительный — 8000 мА·ч. Толщина корпуса новинки составляет всего 7,7 мм.

Стоимость H-Tab Crystal составляет 16 099 рублей.

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Теги: horizont, h-tab, планшеты, беларусь, старт продаж
horizont, h-tab, планшеты, беларусь, старт продаж
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