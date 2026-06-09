В России стартовали продажи смартфона Realme C100i — ударопрочный корпус и батарея на 7000 мА·ч за 13 999 рублей

Бренд Realme вывел на российский рынок доступный смартфон C100i. Он ориентирован на людей, которые нуждаются в надёжном устройстве, способном длительное время работать автономно.

Разработчики оснастили новинку 6,7-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения HD и частотой обновления 120 Гц. Используется панель с пиковой яркостью 900 кд/м² и поддержкой технологии регулировки яркости подсветки экрана DC-Dimming.

Смартфон выполнен в корпусе усиленной конструкции ArmorShell, который в плане ударопрочности соответствует стандарту MIL-STD-810H. Аппарат способен выдерживать падения с высоты до 2 метров, в том числе на твёрдые поверхности, такие как мрамор. В общей сложности эта модель преодолела свыше 130 тестов на надёжность, включая 14 тыс. микропадений, 40 тыс. циклов подключения USB и 500 тыс. нажатий на кнопку питания.

В дополнение к этому имеется защита от влаги и пыли по стандарту IP64. Это говорит о том, что Realme C100i не боится дождя, брызг воды и пыли. Реализована поддержка функции «Управление мокрыми руками», которая позволяет распознавать касания мокрыми пальцами и повышает скорость отклика на 25 %. Имеется функция самоочистки динамика от воды и пыли посредством звуковых волн.

Аппаратной основой смартфона стал восьмиядерный микропроцессор Unisoc T7250 (T615), который изготавливается по техпроцессу 12 нм. Имеется возможность динамического расширения оперативной памяти до 18 Гбайт, за счёт чего приложения работают более плавно и стабильно. Вендор гарантирует, что смартфон сохранит стабильное быстродействие даже после четырёх лет интенсивной эксплуатации.

Одна из особенностей Realme C100i заключается в наличии аккумулятора ёмкостью 7000 мА·ч, который способен обеспечить полный день активного использования устройства без подзарядки. По данным Realme, аппарат может до 21 часа воспроизводить видео на YouTube или до 96 часов проигрывать музыку. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 15 Вт и обратная зарядка мощностью до 6 Вт. Аккумулятор рассчитан на более чем 1600 циклов зарядки и сохранит более 80 % ёмкости даже после 6 лет стабильной работы.

Несмотря на наличие батареи высокой ёмкости, толщина смартфона 8,38 мм, а вес — 208 г. Он поставляется в серебристом и фиолетовом цветовых вариантах исполнения корпуса. Новинка работает под управлением Android 16 с фирменным интерфейсом Realme UI, в котором реализована поддержка ИИ-функций для редактирования фото и улучшения качества съёмки, усиления уровня читаемости экрана и сетевой производительности. Аудиоподсистема в ультрарежиме выдаёт до 300 % громкости, тем самым выдавая до 82 дБ громкости.

Что касается розничной стоимости смартфона, то она зависит от выбранной конфигурации. Realme C100i с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ стоит 13 999 рублей, а модель с 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ оценена в 15 999 рублей.