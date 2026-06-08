В iOS 27 появятся новые ИИ-инструменты для редактирования фотографий в «Фото»

Apple анонсировала масштабное обновление функций редактирования в приложении «Фото» для iPhone, Mac и Vision Pro. В рамках iOS 27 и других обновлений ПО пользователи получат новые инструменты на базе искусственного интеллекта под названием Extend и Reframe, а также улучшенный инструмент «Очистка» (Clean Up).

В основе всех перечисленных функций обработки изображений теперь лежит комбинация локальных и облачных ИИ-моделей, сообщает 9to5Mac. Обновлённый инструмент Clean Up получит возможность удаления объектов в гораздо более сложных сценах благодаря применению улучшенных алгоритмов искусственного интеллекта.

Абсолютно новый инструмент Extend предназначен для генерации дополнительного контента вокруг границ существующего снимка, а с помощью функции Reframe можно изменять ракурс фотографии или уменьшать масштаб. Чтобы воспользоваться Reframe, надо выбрать новый ракурс с помощью мультитач-жестов, а затем, нажав кнопку «Сохранить», далее устройство отправит изображение на облачный сервер для обработки.