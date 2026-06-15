Если раньше пылесосы в основном умели только собирать пыль и другие сухие загрязнения, то сейчас производители предлагают варианты с более индивидуальный подходом к потребностям в уборке. В этой статье разберемся, в каких случаях лучше подойдет моющий пылесос, а в каких — пылесос для сухой уборки. И сделаем это на примере двух решений Dreame: моющего пылесоса H16 Pro Steam и беспроводного вертикального пылесоса Z40 TangleCut Flex+.

Кухня остаётся одним из самых сложных участков для уборки. Капли от соусов или супов, жирные брызги возле плиты, засохшие остатки еды, липкие пятна от напитков — обычная влажная уборка справляется с ними далеко не всегда. Именно для таких случаев создан Dreame H16 Pro Steam. Это не просто моющий пылесос, а устройство, которое совмещает влажную уборку, паровую обработку и механическое удаление загрязнений.

Главная особенность модели — система из двух роботизированных шторок. Первая, StainVenger, работает как механический скребок и помогает удалять присохшие загрязнения. Вторая, GapFree 2.0, обеспечивает плотный контакт моющего ролика с поверхностью и помогает эффективнее очищать пространство вдоль стен и в углах. На практике это означает, что засохшие следы соуса или липкие пятна не нужно предварительно отмачивать или оттирать вручную.

Дополняет эту систему технология двойного нагрева. Пылесос использует горячий пар с технологией SaunaClean и горячую воду с технологией ThermoRinse одновременно. Пар размягчает стойкие загрязнения, а вода помогает смывать их с поверхности и очищать ролик во время работы. Такой подход особенно полезен в зонах, где загрязнения появляются регулярно: на кухне, в прихожей или возле мест кормления домашних животных.

Отдельный сценарий — семьи с маленькими детьми, владельцы домашних животных или просто люди, которые уделяют повышенное внимание чистоте пола. Dreame H16 Pro Steam поддерживает паровую обработку поверхности. В нагревательном модуле температура пара достигает 200 °C, а на выходе составляет около 99 °C. В сочетании с разогретой до 90 °C водой это обеспечивает не только удаление грязи, но и уничтожение многих бактерий.

Дополнительная приятная особенность H16 Pro Steam — система автоматической самоочистки. После завершения уборки ролик промывается горячей водой, обрабатывается паром и затем высушивается горячим воздухом. Владельцу не приходится вручную разбирать щётку после каждой уборки.

Моющий пылесос с горячим паром и двойными скребками подойдет тем, у кого в доме преобладают твердые напольные покрытия, кому важен повышенный уровень гигиены и кому часто приходится оттирать жирные, липкие пятна. Для тех, кому важна быстрая ежедневная уборка пыли, шерсти, волос, крошек, ковров, мебели и труднодоступных зон, лучше подходит Dreame Z40 TangleCut Flex+. Это классический беспроводной вертикальный пылесос для сухой уборки с расширенным набором насадок и высокой силой всасывания.

Модель развивает силу всасывания до 220 аВт (аэроватт) и может работать до 90 минут без подзарядки. Этого достаточно для уборки большой квартиры или частного дома за один подход. При этом пылесос автоматически анализирует степень загрязнения поверхности и регулирует мощность. На чистом участке он работает экономичнее, а при обнаружении большого количества мусора увеличивает производительность. Такой подход позволяет не только повысить эффективность уборки, но и рациональнее расходовать заряд аккумулятора.

Одна из самых распространённых проблем вертикальных пылесосов — наматывание волос на щётку. После нескольких уборок ролик приходится очищать вручную, зачастую используя ножницы или специальные инструменты. В Dreame Z40 TangleCut Flex+ эта проблема решается системой TangleCut. В конструкции двух универсальных щёток используются скребок с 194 электрическими двойными лезвиями, которые активно срезают волосы и шерсть во время работы и сразу отправляют их в контейнер для мусора. Для владельцев собак и кошек это означает меньше обслуживания и более стабильную производительность пылесоса в долгосрочной перспективе.

Диваны, кровати и шкафы часто становятся местами скопления пыли, однако добраться до них обычным вертикальным пылесосом бывает неудобно. Здесь проявляется ещё одна из сильных сторон Z40 TangleCut Flex+ — складная трубка Flex. Она позволяет убирать под низкой мебелью без необходимости наклоняться или вставать на колени. Кроме того, трубка регулируется по длине, поэтому пылесос удобно использовать людям разного роста — его высоту можно регулировать в пределах от 108 до 125 см. Также имеется светодиодная подсветка, которая помогает лучше разглядеть пыль и прочие загрязнения, что особенно полезно на тёмном полу.

Обе модели получили фирменную технологию GapFree, которая помогает пылесосу плотнее прилегать с плинтусам и краям мебели, чтобы избавиться от характерной полосы пыли, которая часто остаётся вдоль стен после уборки обычными пылесосами.

Dreame Z40 TangleCut Flex+ комплектуется сразу несколькими насадками для разных сценариев. Помимо двух основных щёток для пола и ковров, в комплект входят:

мини-щётка с электроприводом для мягкой мебели;

мягкая насадка для деликатных поверхностей;

комбинированная насадка для щелей и труднодоступных мест.

Фактически устройство может использоваться не только для уборки пола, но и для очистки диванов, кресел, матрасов, книжных полок, подоконников и других поверхностей. Поэтому тем, кто ищет максимально универсальное решение для ежедневной сухой уборки, такая конфигурация может подойти лучше.

Выбор между этими моделями зависит прежде всего от того, какие задачи стоят на первом месте.

Dreame H16 Pro Steam стоит рассматривать тем, кто регулярно выполняет влажную уборку и хочет эффективнее бороться с засохшими, липкими и жирными загрязнениями. Паровая обработка, горячая вода и механическое удаление пятен делают его особенно интересным для уборки кухни после регулярной готовки, а также для аллергиков, семей с детьми и владельцев домашних животных.

Dreame Z40 TangleCut Flex+ больше ориентирован на ежедневную сухую уборку всего дома. Высокая мощность, длительная автономность, защита от наматывания волос, гибкая конструкция и большой набор насадок делают его универсальным помощником для поддержания чистоты на разных типах поверхностей.

Проще говоря, моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam предназначен в первую очередь для влажной уборки твердых полов, тогда как для домов, где много ковров или вообще целые помещения с ковровым покрытием более подходящим выбором будет Z40 TangleCut Flex+.

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