Орбиту МКС подняли на 1,6 км, чтобы принять корабль «Союз МС-29»

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали — её подняли на 1,6 км, сообщили в «Роскосмосе». Мера потребовалась, чтобы обеспечить прибытие корабля «Союз МС-29» и посадку «Союза МС-28».

«Средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 км и составила 419,03 км над поверхностью Земли», — гласит сообщение «Роскосмоса». Для проведения операции сегодня, 10 июня 2026 года, в 8:00 мск были включены двигатели «Прогресса МС-34», которые проработали 495,7 с. Орбиту МКС подняли, чтобы создать баллистические условия для прибытия «Союза МС-29» и посадки «Союза МС-28».

Россия намерена эксплуатировать МКС минимум до 2030 года; в конце мая совместно с США было принято решение продлить работу функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря», который был первым модулем МКС, до 2032 года. Модуль вывели на орбиту 20 ноября 1998 года — впоследствии вся станция формировалась вокруг него.

В 2028 году Россия начнёт строительство собственной Российской орбитальной станции (РОС) — первоначально в составе МКС, а два года спустя она произведёт отстыковку и отправится в автономный полёт.