Представлены доступные смартфоны OnePlus Turbo 6X и 6X Pro с батареями до 8000 мА·ч

Компания OnePlus представила в Китае новую серию смартфонов Turbo 6X. В неё вошли базовая модель Turbo 6X, а также продвинутая Turbo 6X Pro. Смартфоны оснащены ёмкими батареями, процессорами MediaTek 7-й серии и предлагают конкурентные цены. Портал GSMArena предполагает, что оба устройства в будущем появятся на глобальных рынках в рамках серии OnePlus Nord.

Модель OnePlus Turbo 6X Pro получила кремний-углеродный (Si-C) аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой быстрой фирменной зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт, а также зарядки мощностью до 55 Вт при использовании зарядных устройств сторонних производителей. Turbo 6X оснащён батареей ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт.

Модель Turbo 6X Pro предлагает 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K (1272 × 2772 пикселя) и частотой обновления 144 Гц. На фронтальной панели устройства расположен глазок 16-Мп камеры. Сканер отпечатков пальце встроен в дисплей.

OnePlus Turbo 6X получил 6,72-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку питания, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

В составе Turbo 6X Pro используется процессор Dimensity 7400 Super, в обычном Turbo 6X — Dimensity 7360 Super. Оба устройства предлагают до 12 Гбайт ОЗУ и до 256 Гбайт постоянной памяти.

На задней панели смартфонов расположена основная камера 50-Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 27 мм. Версия Pro также предлагает сверхширокоугольную 8-Мп камеру, а в модель без приставки Pro установлен 2-Мп монохромный модуль.

Оба устройства работают под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Версия Pro имеет более высокий уровень защиты от влаги и пыли по стандарту IP68/IP69K. Версия без приставки Pro соответствует стандарту IP64.

OnePlus Turbo 6X выпускается в чёрном, зелёном и белом цветах. Цена смартфона начинается от 1899 юаней ($280) за конфигурацию с 8/128 Гбайт памяти и достигает 2299 юаней ($340) за вариант с 12/256 Гбайт памяти. OnePlus Turbo 6X Pro доступен в чёрном и оранжевом цветах. Его цена начинается от 1999 юаней ($295) за вариант с 8/128 Гбайт памяти и достигает 2399 юаней ($354) за версию с 12/256 Гбайт памяти.