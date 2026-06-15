Trouver выпустила робот-пылесос S70 Roller с роликовым мопом и станцией самообслуживания

Компания Trouver представила робот-пылесос S70 Roller. Новинка относится к среднему ценовому сегменту, но при этом использует систему влажной уборки с роликовым мопом и постоянной подачей чистой воды — технология такого типа до сих пор чаще встречалась в более дорогих моделях.

Главной особенностью S70 Roller стала система HydroForce. Вместо традиционных вращающихся салфеток или виброплатформы здесь применяется роликовый моп, который во время уборки непрерывно промывается чистой водой. Для этого используются 12 форсунок, а загрязнения с поверхности ролика удаляются специальным скребком. Отработанная вода собирается в отдельный резервуар.

По данным производителя, объём баков для чистой и грязной воды в самом роботе увеличен до 150 мл, а давление роликового мопа достигает 4700 Па. Это позволяет реже возвращаться на станцию для обслуживания во время уборки. Для очистки участков вдоль стен и мебели предусмотрена система MaxiReach с выдвижным роликовым мопом и подвижной боковой щёткой. Производитель заявляет о покрытии до 99,99 % площади уборки.

Робот получил встроенную навигационную систему CovertSense на базе DToF-датчика. В отличие от многих моделей с выступающей лазерной башней, сенсор интегрирован непосредственно в корпус. Благодаря этому высота устройства составляет 90 мм, что должно облегчить уборку под мебелью. Также сообщается о возможности преодолевать пороги высотой до 22 мм. При заезде на ковры роликовый моп автоматически приподнимается на 14 мм.

За сухую уборку отвечает система с заявленной мощностью всасывания до 28 000 Па. Для сбора мусора используются основная щётка TroboWave DuoBrush и боковая щётка с конструкцией, снижающей вероятность наматывания волос. Кроме того, для устройства будет доступна дополнительная щётка CleanChop Brush 3.0, оснащённая механизмом для разрезания намотавшихся волос.

В комплект входит станция самообслуживания, которая автоматически очищает пылесборник, пополняет запас воды, промывает роликовый моп горячей водой температурой до 80 °C и сушит его воздухом, нагретым до 70 °C. Станция оснащена резервуарами объёмом 5 л для чистой воды и 4,5 л для грязной, а также контейнером для мусора на 3,2 л.

По заявлению производителя, благодаря такой системе обслуживания устройство может работать до 100 дней без необходимости очищать пылесборник вручную.

Робот-пылесос Trouver S70 Roller уже поступил в продажу. Рекомендованная стоимость робота-пылесоса — от 69 990 рублей, но на «Яндекс Маркете» сейчас можно купить S70 Roller со скидкой до 40 %.

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