Компактная 8K-камера Insta360 Luna Ultra с подвесом и объективом Leica Summicron дебютировала по цене $770

После нескольких месяцев анонсов и утечек Insta360 объявила о глобальной доступности своей первой портативной стабилизированной камеры. Luna Ultra оснащена двумя 8K-камерами на 3-осевом подвесе. Устройство с сегодняшнего дня доступно в США по цене $770 в онлайн-магазине Insta360 и других розничных магазинах, включая Amazon, B&H и Best Buy.

Основная камера Luna Ultra оснащена 1-дюймовым 8K-сенсором в паре с объективом Leica Summicron, а дополнительная камера использует меньший 1/1,3-дюймовый сенсор с телеобъективом c 6-кратным оптическим зумом. Максимальный размер снимка составляет 37 мегапикселей.

Видео в разрешении 8K снимается с максимальной частотой 30 кадров в секунду, а для увеличения частоты до 60 кадров в секунду требуется снизить разрешение до 4K. Частоту кадров в разрешении 4K можно увеличить до 120 кадров в секунду, 240 кадров в секунду можно получить лишь при разрешении 1080P.

При съёмке видео 8K поддерживаются Dolby Vision, 10-битный I-Log и дополнительные цветовые профили, разработанные Leica, а также несколько кинематографических фильтров, которые можно применять непосредственно в камере. Камера оснащена технологией Deep Track 5.0, которая автоматически отслеживает отдельные объекты или группы и увеличивает/уменьшает масштаб, обеспечивая правильное кадрирование.

Отличительной особенностью Luna Ultra является возможность отсоединения сенсорного экрана и элементов управления и использования их в качестве беспроводного пульта дистанционного управления с возможностью просмотра прямой трансляции на расстоянии более 20 метров. Это может сделать её привлекательной альтернативой для видеоблогеров, работающих без штатного оператора.

Память Luna Ultra может быть расширена до 1 Тбайт с помощью карты microSD, объём встроенной памяти составляет 47 Гбайт. По оценкам Insta360, батарея Luna Ultra ёмкостью 1550 мА·ч обеспечит до четырёх часов работы без подзарядки. В качестве дополнительных аксессуаров предлагаются: POV-трекер головы, надеваемый на ухо и преобразующий движения головы оператора в движения камеры, батарейная рукоятка, ND-фильтры и широкоугольный объектив.