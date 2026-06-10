Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объект... Компактная 8K-камера Insta360 Luna Ultra...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Компактная 8K-камера Insta360 Luna Ultra с подвесом и объективом Leica Summicron дебютировала по цене $770

После нескольких месяцев анонсов и утечек Insta360 объявила о глобальной доступности своей первой портативной стабилизированной камеры. Luna Ultra оснащена двумя 8K-камерами на 3-осевом подвесе. Устройство с сегодняшнего дня доступно в США по цене $770 в онлайн-магазине Insta360 и других розничных магазинах, включая Amazon, B&H и Best Buy.

Источник изображений: Insta360

Источник изображений: Insta360

Основная камера Luna Ultra оснащена 1-дюймовым 8K-сенсором в паре с объективом Leica Summicron, а дополнительная камера использует меньший 1/1,3-дюймовый сенсор с телеобъективом c 6-кратным оптическим зумом. Максимальный размер снимка составляет 37 мегапикселей.

Видео в разрешении 8K снимается с максимальной частотой 30 кадров в секунду, а для увеличения частоты до 60 кадров в секунду требуется снизить разрешение до 4K. Частоту кадров в разрешении 4K можно увеличить до 120 кадров в секунду, 240 кадров в секунду можно получить лишь при разрешении 1080P.

При съёмке видео 8K поддерживаются Dolby Vision, 10-битный I-Log и дополнительные цветовые профили, разработанные Leica, а также несколько кинематографических фильтров, которые можно применять непосредственно в камере. Камера оснащена технологией Deep Track 5.0, которая автоматически отслеживает отдельные объекты или группы и увеличивает/уменьшает масштаб, обеспечивая правильное кадрирование.

Отличительной особенностью Luna Ultra является возможность отсоединения сенсорного экрана и элементов управления и использования их в качестве беспроводного пульта дистанционного управления с возможностью просмотра прямой трансляции на расстоянии более 20 метров. Это может сделать её привлекательной альтернативой для видеоблогеров, работающих без штатного оператора.

Память Luna Ultra может быть расширена до 1 Тбайт с помощью карты microSD, объём встроенной памяти составляет 47 Гбайт. По оценкам Insta360, батарея Luna Ultra ёмкостью 1550 мА·ч обеспечит до четырёх часов работы без подзарядки. В качестве дополнительных аксессуаров предлагаются: POV-трекер головы, надеваемый на ухо и преобразующий движения головы оператора в движения камеры, батарейная рукоятка, ND-фильтры и широкоугольный объектив.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлено Insta360 Snap — цифровое зеркало для съёмки селфи на основную камеру смартфона
DJI подала в суд на Insta360 за кражу патентов
Insta360 представила веб-камеры Link 2 Pro и 2C Pro с отслеживанием перемещений пользователя
Sony придумала, как вернуть былую славу смартфонам Xperia — их камеры напичкают ИИ-функциями
Погрязшая в долгах GoPro признала, что дефицит памяти может её добить
Китай перейдёт на уличные камеры с ИИ для продвинутой слежки за населением
Теги: insta360, luna ultra, 8k, портативная камера
insta360, luna ultra, 8k, портативная камера
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.