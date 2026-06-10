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SD-карты памяти SanDisk ёмкостью 4 и 8 Тбайт готовы к выходу на рынок

На стенде SD Association на выставке Computex 2026 были представлены технические характеристики новых карт памяти SDUC ёмкостью 4 и 8 Тбайт. Обе гарантируют минимальную устойчивую скорость записи 10 Мбайт/с и скорости случайного чтения и записи 1500 IOPS и 500 IOPS соответственно. Также представлена 4-терабайтная карта Extreme Pro со скоростью записи от 30 Мбайт/с. Карты такого объёма востребованы в фото- и видеосъёмке, игровых консолях и другом портативном оборудовании.

Источник изображения: Sandisk

Источник изображения: Sandisk

Компания Western Digital, владеющая SanDisk, впервые представила SD-карты ёмкостью 8 Тбайт на конференции Future Memory and Storage Conference 2024. Компания подтвердила разработку карт microSDUC объёмом 4 Тбайт и стандартных версий на 8 Тбайт с классом UHS-I, гарантирующим минимальную устойчивую скорость записи 10 Мбайт/с.

На Computex также были представлены характеристики более быстрой карты SanDisk Extreme Pro ёмкостью 4 Тбайт. Она имеет маркировку UHS-I, но поддерживает класс скорости UHS-III и класс скорости видео V30, гарантирующий минимальную устойчивую скорость записи 30 Мбайт/с. Класс производительности приложений A2 гарантирует 4000 операций чтения в секунду и 2000 операций записи в секунду.

Карты предназначены не только для холодного хранения; пользователи смогут редактировать документы, запускать приложения и выполнять базовую обработку видео. Хотя формат SD Express существует уже много лет, спрос на такие карты появился лишь после выхода Nintendo Switch 2 — единственного массового устройства, требующего карт microSD Express. Портативная игровая консоль использует их для минимизации времени загрузки.

Производитель пока не предоставил информации о ценах на карты SDUC объёмом 4 и 8 Тбайт.

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Теги: sandisk, карты sd, sd-карта
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