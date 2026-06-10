Thermalright выпустила двухбашенные кулеры Peerless Assassin 120 SE V3 и Peerless Assassin 140 V3

Компания Thermalright представила новые процессорные кулеры Peerless Assassin 120 SE V3 и Peerless Assassin 140 V3. Обе модели представляют собой усовершенствованные версии моделей Peerless Assassin V3 и оснащены улучшенными вентиляторами и алюминиевыми радиаторными пластинами. Оба кулера имеют двухсекционную конструкцию (тип D).

Модель Peerless Assassin 120 SE V3 имеет размеры 125 × 135 × 155 мм (без вентиляторов) и весит 608 граммов. Вентиляторы добавляют ещё 200 граммов веса. Система охлаждения оснащена шестью никелированными медными теплотрубками диаметром 6 мм. Основание кулера выполнено из меди C1100.

В комплект входят два 120-мм вентилятора TL-P12 на гидродинамических подшипниках. Они работают со скоростью до 2000 об/мин, создают воздушный поток до 70,84 CFM и статическое давление до 2,63 мм вод. ст. Уровень их шума не превышает значения 29,8 дБА.

Размеры модели Peerless Assassin 140 SE V3 составляют 132 × 140 × 158 мм, а вес — 840 граммов. Центральный вентилятор TL-D14CB имеет размер 140 мм. Размер фронтального вентилятора TL-C12C-X28 V2 составляет 120 мм. Передний вентилятор работает со скоростью до 1850 об/мин, создаёт воздушный поток до 88,89 CFM и статическое давление до 2,21 мм вод. ст. Его уровень шума не превышает 29,5 дБА. Центральный 140-мм вентилятор работает со скоростью до 1500 об/мин, создаёт воздушный поток до 77,84 CFM и статическое давление до 2,09 мм вод. ст. Уровень его шума не превышает 25,6 дБА.

Оба кулера поддерживают все современные процессорные разъёмы, включая AMD Socket AM5/AM4, а также Intel LGA 1851, LGA1700 и LGA1200/115x. Стоимость представленных систем охлаждения производитель не озвучил.