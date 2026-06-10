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Lian Li представила россыпь блоков питания Edge Platinum V2, Edge Gold V2 и SX Gold

Компания Lian Li представила на выставке Computex 2026 множество блоков питания новых серий Edge Platinum V2, Edge Gold V2 и SX Gold. Компания озвучила цены на новые модели БП и сообщила, когда ждать их в продаже.

Источник изображений: TechPowerUp

Источник изображений: TechPowerUp

Серия Edge Platinum V2 предложит модели БП мощностью 1000, 1200 и 1350 Вт, сертификацию энергоэффективности 80 Plus Platinum и дополнительные возможности подключения в виде опционального модуля Edge Hub V2.

Среди других нововведений — переработанный магнитный пылевой фильтр и функция напоминания о необходимости очистки от пыли, которая включает красный светодиодный индикатор после 360 часов работы вентилятора блока питания.

Блоки питания Edge Platinum V2 поступят в продажу 11 сентября. Они будут предлагаться в чёрном и белом исполнении. Стоимость блоков питания Edge Platinum V2 не указана.

Серия БП Edge Gold V2 включает модели мощностью 850 и 1000 Вт. Обе имеют сертификат эффективности 80 Plus Gold. Версия на 1000 Вт предлагает расширенные возможности подключения благодаря Lian Li Edge Hub V2. Оба блока питания оснащены тиснёными кабелями, предлагают упрощённую прокладку кабелей и поддержку мониторинга скорости передачи данных через L-Connect 3.

Выход блоков питания Edge Gold V2 запланирован на середину третьего квартала 2026 года. Цена составит $99,99 за модель мощностью 850 Вт и $129,99 за версию мощностью 1000 Вт.

Также была представлена серия SX Gold с моделями мощностью 850 и 1000 Вт, имеющими сертификат 80 Plus Gold. Блоки питания данной серии имеют размеры 150 × 140 × 86 мм, оснащены японскими конденсаторами и 135-мм вентилятором. Дополнительные особенности включают укороченные кабели, два боковых 6-контактных разъёма и встроенные стяжки на липучках для более удобной и эстетичной прокладки кабелей.

Серия БП SX Gold поступит в продажу в четвёртом квартале 2026 года по цене $89,99 за модель мощностью 850 Вт и $119,99 за вариант мощностью 1000 Вт.

Lian Li также представила премиальный блок питания Digital Work Station 1600 Platinum (DWS1600P) с сертификатом эффективности 80 Plus Platinum.

Он оснащён двумя разъёмами питания 12V-2x6 (каждый реализован через три 8-контактных PCIe со стороны БП) для конфигураций с несколькими видеокартами и поддерживает колебания мощности до 235 %.

В продаже БП Digital Work Station 1600 Platinum от Lian Li появится до конца текущего месяца по цене $320.

Новая панель Edge Hub V2 подключается через разъём USB 3.0 на материнской плате и использует двухконтроллерный модуль для уменьшения узких мест в пропускной способности для ЖК-дисплеев, вентиляторов и других USB-устройств. Устройство крепится на магнитах вдоль внутреннего края L-образных блоков питания Lian Li и объединяет шестипортовый концентратор для ШИМ-вентиляторов и четырёхпортовый концентратор USB 2.0.

Поддержка L-Connect 3 у Edge Hub V2 обеспечивает мониторинг пропускной способности каждого порта в режиме реального времени и оповещения о перегрузке. Lian Li ожидает, что Edge Hub V2 поступит в продажу где-то в первой половине сентября этого года.

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Теги: lian li, блоки питания, computex 2026
lian li, блоки питания, computex 2026
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