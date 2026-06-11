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Российские учёные первыми получили китайские образцы с обратной стороны Луны

Китай передал российским учёным часть первых в истории образцов грунта, собранных с обратной стороны Луны миссией «Чанъэ-6». Это важный этап не только для китайской лунной программы, но и для доступа иностранных исследовательских команд к уникальному материалу: до «Чанъэ-6» все доставленные на Землю образцы с поверхности Луны были собраны лишь на её видимой стороне. До этого образцы с обратной стороны спутника не покидали пределы Китая.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Образцы были собраны в 2024 году в районе бассейна Южный полюс—Эйткен, одного из крупнейших, древнейших и глубочайших ударных бассейнов Луны. Всего «Чанъэ-6» доставил на Землю 1935,3 грамма вещества с обратной стороны Луны, что сделало миссию исторической: Китай впервые вернул такой материал на Землю, а сама посадка и взлёт с обратной стороны требовали развёртывания спутников ретрансляции и сложной автономной работы аппарата.

Научная ценность этих образцов связана с тем, что обратная сторона Луны заметно отличается от видимой: там иная толщина коры, меньше крупных базальтовых полей и другая история ударных и вулканических процессов. Первые исследования уже показали, что фрагменты базальтов из материала «Чанъэ-6» могут относиться к разным эпохам — примерно 4,2 и 2,8 млрд лет назад, что указывает на длительную вулканическую активность на обратной стороне Луны.

В прошлом обмен собранными на Луне образцами широко практиковался в рамках исследования спутника американцами и Советским Союзом. Китай также получал образцы для изучения. Позже в США была введена так называемая «Поправка Вольфа», которая запретила американским учёным и NASA научные контакты в сфере космоса с Китаем без прямого разрешения Конгресса. Пока её действие не отменено, заявляют в Китае, американским учёным нечего рассчитывать на доступ к образцам с обратной стороны Луны.

Добавим, российским учёным из отдела физики планет Российского института космических исследований было передано 1,5 граммов образцов: 1 г собранных с поверхности Луны и 0,5 г из-под поверхности. Поскольку Россия и Китай заключили ряд соглашений по Луне, включая совместное создание там базы постоянного присутствия, передача уникальных образцов сначала российским учёным выглядит логичной и оправданной.

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Теги: образцы, луна
образцы, луна
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