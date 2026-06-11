Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Китайцы переполошились из-за змеи на про...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайцы переполошились из-за змеи на проводах ЛЭП — это оказался робот-инспектор

Энергетики в китайском Куньмине — административном центре провинции Юньнань — для инспекции состоянии высоковольтных линий электропередачи начали использовать оригинального робота в виде змеи. Издали похожий на опасную рептилию робот ловко перемещается по проводам, проникая в такие места, куда не может заглянуть летающий беспилотник, не говоря о людях.

Источник изображения: qq.com

Источник изображения: qq.com

Робот обвивает провод своим корпусом и движется по нему, проверяя состояние инфраструктуры: ищет оборванные провода, изношенные элементы и опасно перегретые участки. В «голове» устройства установлены камера и датчики, а в «хвосте» — система беспроводного отбора энергии, позволяющая подпитываться прямо от инспектируемой линии. Разработчиком выступило бюро электроснабжения района Гуаньду в Куньмине. По его данным, робот уже проверил более 130 км линий распределительных сетей, питающих пункты проведения вступительных экзаменов, и оказался в этом втрое эффективнее живых электриков.

Не секрет, что традиционные методы контроля трудоёмки, опасны и зависит от доступа к объектам. При этом популярные сегодня воздушные дроны не везде могут выполнить такую работу: в районе аэропортов действуют бесполётные зоны, высоковольтные электромагнитные поля создают помехи могут мешать управлению БПЛА, а также ухудшать качество съёмки.

У дронов также ограничено время работы, и они сильнее зависят от погоды. Робот-змея решает часть этих проблем: он движется непосредственно по проводу, работает там, где беспилотник нежелателен или запрещён, и помогает быстрее находить повреждения, чтобы энергетики успели в кратчайший срок их устранить.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай хочет уже в этом году видеть человекоподобных роботов не на танцполе, а на складах и в больницах
Этим летом «Яндекс» запустит доставку продуктов роботами в Воронеже и Тюмени
Гендиректор Xpeng лично возглавит разработку гуманоидных роботов компании
Amazon представила полностью автономного складского робота Proteus с голосовым управлением
Российские учёные первыми получили китайские образцы с обратной стороны Луны
Учёные из MIT на коленке освоили 3D-печать для бигфармы и биотеха
Теги: робототехника
робототехника
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.