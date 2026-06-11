Китайцы переполошились из-за змеи на проводах ЛЭП — это оказался робот-инспектор

Энергетики в китайском Куньмине — административном центре провинции Юньнань — для инспекции состоянии высоковольтных линий электропередачи начали использовать оригинального робота в виде змеи. Издали похожий на опасную рептилию робот ловко перемещается по проводам, проникая в такие места, куда не может заглянуть летающий беспилотник, не говоря о людях.

Робот обвивает провод своим корпусом и движется по нему, проверяя состояние инфраструктуры: ищет оборванные провода, изношенные элементы и опасно перегретые участки. В «голове» устройства установлены камера и датчики, а в «хвосте» — система беспроводного отбора энергии, позволяющая подпитываться прямо от инспектируемой линии. Разработчиком выступило бюро электроснабжения района Гуаньду в Куньмине. По его данным, робот уже проверил более 130 км линий распределительных сетей, питающих пункты проведения вступительных экзаменов, и оказался в этом втрое эффективнее живых электриков.

Не секрет, что традиционные методы контроля трудоёмки, опасны и зависит от доступа к объектам. При этом популярные сегодня воздушные дроны не везде могут выполнить такую работу: в районе аэропортов действуют бесполётные зоны, высоковольтные электромагнитные поля создают помехи могут мешать управлению БПЛА, а также ухудшать качество съёмки.

У дронов также ограничено время работы, и они сильнее зависят от погоды. Робот-змея решает часть этих проблем: он движется непосредственно по проводу, работает там, где беспилотник нежелателен или запрещён, и помогает быстрее находить повреждения, чтобы энергетики успели в кратчайший срок их устранить.