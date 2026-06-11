Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы Олдскульная плата Asus ROG Crosshair 200...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Олдскульная плата Asus ROG Crosshair 2006 для Ryzen 9000 появилась в продаже за €829

Компания Asus подтвердила доступность ROG Crosshair 2006 в Европе. Речь идёт о специальной модели материнской платы на чипсете AMD X870E, выпущенной по случаю 20-летия бренда Republic of Gamers (ROG). Новинку можно приобрести в Германии, Австрии и Швейцарии. Рекомендованная цена составляет €829.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Плата ROG Crosshair 2006 основана на флагманской модели ROG Crosshair X870E Dark Hero, но использует иное оформление в стиле плат ROG Crosshair из 2006 года. Несмотря на сильный акцент на меди в дизайне, в её радиаторах медь не используется. Asus подтвердила, что радиаторы выполнены из алюминия и покрыты специальной краской, имитирующей медь. Данный факт уже успел вызвать критику у некоторых энтузиастов, поскольку в старых платах ROG Crosshair 2006 действительно использовалась медь. Оправдать цену платы в более 800 евро даже для фанатов в таком случае становится сложнее — особенно с учётом того, что ROG Crosshair X870E Dark Hero продаётся в Европе за 720 евро. Следует добавить, что медные радиаторы компания использует в другой модели платы, тоже выпущенной по случаю юбилея бренда ROG — ROG Crosshair X870E Edition 20.

В ROG Crosshair 2006 производитель добавил 2-дюймовый OLED-экран на кожух радиатора первого слота M.2. Он показывает информацию о системе (частоту CPU, температуры и скорость вентиляторов). Дисплей также может отображать пользовательские изображения и анимации.

Плата поддерживает процессоры AMD Ryzen 9000, Ryzen 8000 и Ryzen 7000. В составе ROG Crosshair 2006 используется 24-фазная подсистема питания VRM. На странице продукта это описывается как 20 каскадов Vcore с номинальным током 110 А, два каскада SoC с номинальным током 110 А и два каскада MISC с номинальным током 80 А.

Плата имеет четыре слота для памяти DDR5 и поддерживает установку до 256 Гбайт ОЗУ. Asus также заявляет для неё различные технологии совместимости и оптимизации ОЗУ, включая NitroPath DRAM Technology, AEMP, DIMM Fit и DIMM Fit Pro.

В набор слотов расширения ROG Crosshair 2006 входят два PCIe 5.0 x16 и пять M.2. Два разъёма M.2 поддерживают NVMe-накопители PCIe 5.0, остальные — PCIe 4.0. Плата предлагает поддержку Wi-Fi 7, наличие 10- и 5-Гбит сетевых адаптеров, два порта USB4 Type-C для задней и два USB Type-C (20 Гбит/с) для передней панели. Один из них поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4+ до 60 Вт.

Asus ROG Crosshair 2006
ROG-Crosshair-2006_04_videocardz.jpg
Смотреть все изображения (3)
ROG-Crosshair-2006_02_videocardz.jpg
ROG-Crosshair-2006_05_videocardz.jpg
Смотреть все
изображения (3)

Asus также включила в конструкцию платы разъём AIO Q-Connector, который позволяет поддерживаемым СЖО получать питание и сигналы управления непосредственно от материнской платы. По словам производителя, первыми поддержку такой функции получила новая серия СЖО ROG Strix LC IV.

Источник:

Теги: amd x870e, материнская плата, asus rog
amd x870e, материнская плата, asus rog
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Учёные создали суперконденсатор дешевле некуда — из воды, глины и графена
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 40 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 5 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 5 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.