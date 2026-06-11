Олдскульная плата Asus ROG Crosshair 2006 для Ryzen 9000 появилась в продаже за €829

Компания Asus подтвердила доступность ROG Crosshair 2006 в Европе. Речь идёт о специальной модели материнской платы на чипсете AMD X870E, выпущенной по случаю 20-летия бренда Republic of Gamers (ROG). Новинку можно приобрести в Германии, Австрии и Швейцарии. Рекомендованная цена составляет €829.

Плата ROG Crosshair 2006 основана на флагманской модели ROG Crosshair X870E Dark Hero, но использует иное оформление в стиле плат ROG Crosshair из 2006 года. Несмотря на сильный акцент на меди в дизайне, в её радиаторах медь не используется. Asus подтвердила, что радиаторы выполнены из алюминия и покрыты специальной краской, имитирующей медь. Данный факт уже успел вызвать критику у некоторых энтузиастов, поскольку в старых платах ROG Crosshair 2006 действительно использовалась медь. Оправдать цену платы в более 800 евро даже для фанатов в таком случае становится сложнее — особенно с учётом того, что ROG Crosshair X870E Dark Hero продаётся в Европе за 720 евро. Следует добавить, что медные радиаторы компания использует в другой модели платы, тоже выпущенной по случаю юбилея бренда ROG — ROG Crosshair X870E Edition 20.

В ROG Crosshair 2006 производитель добавил 2-дюймовый OLED-экран на кожух радиатора первого слота M.2. Он показывает информацию о системе (частоту CPU, температуры и скорость вентиляторов). Дисплей также может отображать пользовательские изображения и анимации.

Плата поддерживает процессоры AMD Ryzen 9000, Ryzen 8000 и Ryzen 7000. В составе ROG Crosshair 2006 используется 24-фазная подсистема питания VRM. На странице продукта это описывается как 20 каскадов Vcore с номинальным током 110 А, два каскада SoC с номинальным током 110 А и два каскада MISC с номинальным током 80 А.

Плата имеет четыре слота для памяти DDR5 и поддерживает установку до 256 Гбайт ОЗУ. Asus также заявляет для неё различные технологии совместимости и оптимизации ОЗУ, включая NitroPath DRAM Technology, AEMP, DIMM Fit и DIMM Fit Pro.

В набор слотов расширения ROG Crosshair 2006 входят два PCIe 5.0 x16 и пять M.2. Два разъёма M.2 поддерживают NVMe-накопители PCIe 5.0, остальные — PCIe 4.0. Плата предлагает поддержку Wi-Fi 7, наличие 10- и 5-Гбит сетевых адаптеров, два порта USB4 Type-C для задней и два USB Type-C (20 Гбит/с) для передней панели. Один из них поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4+ до 60 Вт.

Asus ROG Crosshair 2006

Asus также включила в конструкцию платы разъём AIO Q-Connector, который позволяет поддерживаемым СЖО получать питание и сигналы управления непосредственно от материнской платы. По словам производителя, первыми поддержку такой функции получила новая серия СЖО ROG Strix LC IV.