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Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов

Музыкальная потоковая служба Deezer предложила сервис сканирования пользовательских списков воспроизведения на других платформах для обнаружения музыки, сгенерированной искусственным интеллектом.

Источник изображения: deezer.com

Источник изображения: deezer.com

Deezer стал первым стримингом, который начал помечать сгенерированную ИИ музыку. Компания предложила свою технологию обнаружения подобных композиций другим платформам, но особого спроса её решение не вызвало. Qobuz воспользовалась собственным решением, а Apple и Spotify оставили этот вопрос на добрую совесть издателей.

«Пока ни одна другая компания не последовала нашему примеру, поэтому мы решили дать каждому возможность проверить, содержат ли их плейлисты синтетическую музыку независимо от того, какой стриминговой платформой они пользуются», — заявил гендиректор Deezer Алекси Лантернье (Alexis Lanternier). То есть, поскольку никто не взялся лицензировать это решение, его предложили напрямую широкой аудитории.

Чтобы воспользоваться детектором, необходимо зайти на соответствующую страницу, выбрать свой стриминг и предоставить Deezer к нему доступ. Сервис совместим с 20 платформами, в том числе со Spotify, Apple Music, SoundCloud и YouTube Music. Далее Deezer импортирует плейлист, вероятно, при помощи того же решения Tune My Music, что используется для переноса библиотеки от конкурентов, сканирует результаты на наличие созданного ИИ контента, уведомляет о совпадениях и даёт возможность поделиться результатами.

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Теги: deezer, ии, музыка
deezer, ии, музыка
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