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Gigabyte представила бюджетную плату B840M Force WIFI6E с разгоном DDR5 и оптимизациями для Ryzen X3D

Компания Gigabyte представила материнскую плату B840M Force WIFI6E в формате Micro-ATX для процессоров Ryzen 9000, Ryzen 8000 и Ryzen 7000. Новинка относится к бюджетному сегменту решений, однако по-прежнему предлагает ряд функций и настроек, которые обычно встречаются только у более дорогих моделей плат производителя.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

Gigabyte заявляет для платы поддержку режима X3D Turbo Mode. Эта функция BIOS предназначена для процессоров Ryzen X3D и предлагает настройку на уровне платформы для повышения производительности в играх с учётом кеш-памяти. Производитель также упоминает поддержку D5 Bionic Corsa — своей фирменной функции настройки памяти DDR5.

Плата Gigabyte B840M Force WIFI6E оснащена только двумя слотами DIMM DDR5. Компания заявляет для неё поддержку до 128 Гбайт ОЗУ со скоростью до DDR5-8200 (через разгон). Подсистема питания VRM платы построена по схеме 8+2+2, а для самой печатной платы заявлено вдвое большее количество меди.

Основной слот PCIe x16 платы работает от CPU и поддерживает интерфейс PCIe 4.0 x16 с процессорами Ryzen 9000 и Ryzen 7000. При использовании чипов Ryzen 8000 Phoenix 1 слот работает в режиме PCIe 4.0 x8, а с моделями APU Phoenix 2 — в режиме PCIe 4.0 x4.

В состав платы входят два слота M.2: оОдин подключён к CPU и поддерживает режимы PCIe 4.0 x4/x2, второй работает от чипсета и обеспечивает поддержку PCIe 3.0 x2. Также предусмотрены четыре порта SATA III (6 Гбит/с).

B840M Force WIFI6E — не первая плата Gigabyte на чипсете B840, но она одна из самых выделяющихся на фоне остальных бюджетных моделей для платформы AM5.

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Теги: gigabyte, материнская плата, amd b840
gigabyte, материнская плата, amd b840
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