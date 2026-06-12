Telegram получил клиенты для смарт-часов, поддержку форматирования у ботов, ИИ-модерацию в группах и многое другое

С очередным обновлением мессенджер Telegram получил новые клиентские приложения для умных часов Apple Watch и Google Android Wear OS, поддержку форматирования текстов для ботов, поддержку модерации с искусственным интеллектом в группах, просмотр файлов .MD и расширенные настройки встроенного браузера.

Разработчики Telegram выпустили полнофункциональные приложения для умных часов Apple Watch и Google Android Wear OS. Поддерживаются чаты и медиафайлы, написание текстовых и запись голосовых сообщений. Приложения дорабатываются: в ближайших обновлениях версия для Apple watchOS получит отключение уведомлений, закрепление чатов и удаление сообщений, а для Wear OS появится просмотр геометок и отправка стикеров. В дальнейшем администрация Telegram не исключила выпуск приложения для смарт-часов Huawei.

У ботов в Telegram появился полный набор средств форматирования текста, в том числе таблицы, цитаты, списки задач и вставка изображений — длина сообщений у ботов увеличена до 32 768 знаков, при превышении длины около 8000 символов текст обрезается, и добавляется кнопка «Показать ещё». ИИ-боты теперь могут выполнять функции администраторов в группах: применять санкции к тем, кто публикует недопустимые вещи, а также обрабатывать заявки от новых участников, используя интерфейс мини-приложений — вплоть до прохождения тестов перед вступлением.

В опросах появилась возможность добавлять ссылки к каждому варианту. Встроенный браузер получил возможность открывать файлы формата .MD, а также настройки списков сайтов. Можно без запроса открывать сайты из «белого» списка только во встроенном браузере Telegram или, напротив, сайты из «чёрного» — только во внешнем. История просмотров во встроенном браузере не сохраняется, напомнили в администрации Telegram.