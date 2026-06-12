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LG выпустила 34-дюймовый игровой OLED-монитор UltraGear 34GX90SB-W с WQHD, 240 Гц и встроенной webOS

Компания LG выпустила 34-дюймовый изогнутый игровой OLED-монитор UltraGear 34GX90SB-W, которому не требуются ПК или игровая приставка. Новинка оснащена встроенной операционной системой webOS с доступом к популярным облачным игровым сервисам.

Источник изображений: LG

Источник изображений: LG

Дисплей UltraGear 34GX90SB-W поддерживает разрешение 3440 × 1440 пикселей и использует технологию Micro Lens Array Plus (MLA+). Она направляет больше света к зрителю, повышая яркость до 1300 кд/м2. Монитор поддерживает частоту обновления 240 Гц и обладает скоростью отклика 0,03 мс GtG. Для него заявлена поддержка технологий синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync и VESA AdaptiveSync. Также монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 400 и обеспечивает 98,5-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

В оснащение LG UltraGear 34GX90SB-W входят порт USB-C с зарядкой мощностью 65 Вт, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, сетевой LAN и 3,5-мм аудиовыход. Для монитора заявлена поддержка Wi-Fi 5. Он также получил пару встроенных динамиков мощностью по 5 Вт с поддержкой технологии обработки звука AI Sound Pro посредством встроенного аудиопроцессора Alpha 8 AI Processor 4K Gen 3.

Интеграция операционной системы webOS предоставляет монитору доступ к популярным стриминговым сервисам вроде Netflix и YouTube. Также пользователи могут играть через Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW и Amazon Luna с помощью LG Gaming Portal.

Стоимость LG UltraGear 34GX90SB-W составляет $999,99.

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Теги: lg, игровой монитор, изогнутый дисплей, oled-дисплей, webos
lg, игровой монитор, изогнутый дисплей, oled-дисплей, webos
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