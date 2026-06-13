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Asus представила блок питания ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 за €999 — его хватит на четыре GeForce RTX 5090

Компания Asus представила блок питания ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 с ценником €999 — это новая лимитированная серия компонентов в честь 20-летия бренда ROG, дебютировавшая на выставке Computex 2026.

Источник изображений: rog.asus.com

Источник изображений: rog.asus.com

Блок питания предназначен для передовых десктопов и рабочих станций — он поддерживает до четырёх флагманских видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 одновременно, что объясняет как мощность в 3000 Вт, так и комплектацию четырьмя кабелями ROG Equalizer: один «ROG Equalizer 12V-2×6 PCIe с GPU-First» и три стандартных.

Новый Asus ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 совместим с ATX 3.1 и PCIe 5.1, а также имеет сертификацию 80 Plus Titanium. Полная выходная мощность 3000 Вт достигается при подключении к европейской сети 220–240 В; американская сеть 115 В даст только 1600 Вт; в первом случае ток на линии 12 В, соответственно, достигает 250 А.

Первая розничная сеть, указавшая новый блок питания в своём каталоге, сопроводила его ценником в €999, но в наличии товара пока нет. Недёшево для блока питания, хотя тот, кто планирует собрать систему с четырьмя флагманскими Nvidia GeForce RTX 5090, вероятно, может позволить себе такое удовольствие.

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Теги: asus, rog, блок питания
asus, rog, блок питания
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