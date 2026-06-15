У Don't Nod большие проблемы — разработчики Life is Strange, Remember Me и Jusant оказались на грани банкротства

Французский издатель и разработчик Don’t Nod (Remember Me, Life is Strange, Jusant, Lost Records: Bloom & Rage) переживает не лучшие времена. Судя по недавнему аудиту, студия находится на грани банкротства.

Согласно изысканиям аудиторов, по состоянию на 7 апреля 2026 года в распоряжении Don’t Nod оставалось €8,8 млн, которые при нынешних темпах расходов закончатся через семь месяцев, в ноябре.

С тех пор Don’t Nod выпустила научно-фантастическое приключение Aphelion, однако ни игроков, ни чарты продаж оно не покорило — в Steam у проекта 260 «смешанных» отзывов и 219 человек пикового онлайна.

Ситуацию усугубляет то, что главный акционер Don’t Nod — китайский IT-гигант Tencent — на фоне неудач последних релизов французской студии не намерен совершать дополнительных вложений.

Руководство Don’t Nod активно ищет новых инвесторов и ведёт переговоры с «крупными игроками на рынке», однако на момент проведения аудита успехом они до сих пор не увенчались.

Для исправления положения в Don’t Nod рассматривают перенос следующей игры (P14) на более ранний срок и работу по найму, однако аудиторы посчитали эти меры недостаточными для гарантии дальнейшей деятельности.

Тем временем новую игру канадского филиала Don’t Nod спонсирует стриминговый гигант Netflix, так что, по крайней мере, у неё всё должно быть в порядке. Речь идёт о сюжетном приключении по крупной франшизе.