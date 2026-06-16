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Представлен смартфон Honor X70 Pro Max — большой экран, защита IP69K и батарея на 8560 мА·ч за $295

Компания Honor без лишнего шума вывела на рынок новый смартфон среднего уровня, в котором акцент сделан на защите корпуса от пыли, влаги и механических повреждений, а также на высокой автономности. Аппарат Honor X70 Pro Max доступен в двух конфигурациях с разным объёмом внутреннего накопителя, а также в нескольких вариантах цветового исполнения корпуса.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

В Honor X70 Pro Max разработчики сохранили фирменный дизайн модуля основной камеры, выполненный в виде широкого кольца на тыльной стороне корпуса. Имеется сертификат соответствия стандарту SGS Gold Label, что говорит о способности устройства выдерживать падения на разные поверхности корпуса с высоты до 2,5 м. В дополнение к этому имеются сертификаты IP6X по защите от пыли и IPX9K по водостойкости, что указывает на высокий уровень защиты от воздействия внешних факторов.

Разработчики оснастили X70 Pro Max 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2640 × 1200 пикселей (1,5K) и частоты обновления 120 Гц. Используется панель с пиковой яркостью 6000 кд/м2 и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 3840 Гц. Заявлен охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 100 %. Экран обрамляют ультратонкие рамки толщиной 1,3 мм. Для защиты глаз пользователя задействованы фирменная технология Honor Oasis и алгоритмы на базе искусственного интеллекта.

Смартфон может похвастаться 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.8 и электронной стабилизацией изображения. Поддерживается съёмка видео в формате 4K. Реализована поддержка различных ИИ-функций для повышения качества изображений и их редактирования. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана.

Аппаратной основой X70 Pro Max стал восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, который изготавливается по техпроцессу 4 нм и работает на частоте до 2,3 ГГц. Для обработки графики предусмотрен ускоритель Adreno 810. Конфигурацию дополняют 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 Гбайт. Источником питания служит аккумуляторная батарея ёмкостью 8560 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 90 Вт. По данным вендора, полностью заряженный аккумулятор обеспечит до 15 часов общения в формате видеозвонков, до 14 часов непрерывной игры или до 27 часов просмотра коротких видео.

В дополнение к этому смартфон оснащён стереодинамиками, полнофункциональным модулем NFC, а также поддерживает работу с системами спутниковой навигации GPS и BeiDou. X70 Pro Max имеет габариты 161,9 × 76,1 × 7,76 мм и весит 196 г. В качестве программной платформы используется Android 16 с фирменным интерфейсом MagicOS 10. Что касается цены, то версия устройства с накопителем на 256 Гбайт оценена в $295, а за вариант с накопителем на 512 Гбайт придётся заплатить $355.

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Теги: honor x70 pro max, honor, смартфон
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