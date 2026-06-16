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Представлена игровая клавиатура Logitech G316 X 98 с горячей заменой клавиш и частотой опроса 8 кГц

Компания Logitech представила проводную игровую клавиатуру G316 X 98, которая призвана практически полностью устранить задержку. Клавиатура поддерживает горячую замену механических переключателей, а также оснащена индивидуальной RGB-подсветкой каждой клавиши.

Источник изображений: Logitech

Источник изображений: Logitech

Logitech G316 X 98 может приглянуться тем, кто по-прежнему ценит в игровых клавиатурах наличие отдельного цифрового блока. Кабель у новинки съёмный (USB-C), но подключение поддерживается только по проводу. Для клавиатуры заявлена высокая частота опроса — 8 кГц. При этом задержка составляет всего 0,125 мс.

Вес Logitech G316 X 98 составляет 920 г. Компания хвалит устройство за прочность, которая обеспечивается конструкцией с прокладочным креплением (gasket mount). Звук при наборе текста описывается как «гулкий», без высокочастотного звона. На выбор предлагаются стандартные линейные переключатели с точкой срабатывания 1,9 мм или тактильные — с точкой срабатывания 2,1 мм.

В области над цифровым блоком клавиш находится небольшой матричный светодиодный дисплей. С помощью полупрозрачного регулятора в правом верхнем углу пользователи могут настраивать яркость, регулировать громкость или переключать музыкальные треки. Если доступ к программному обеспечению G Hub затруднён, с помощью этого регулятора также можно снизить частоту опроса. В верхней части клавиатуры (под рядом клавиш F) расположена 30-зонная настраиваемая RGB-подсветка.

Logitech G316 X 98 поступит в продажу 30 июня и будет доступна в чёрном и белом исполнении. Рекомендованная стоимость клавиатуры составляет $119,99/€119,99/£109,99.

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Теги: logitech, игровая клавиатура
logitech, игровая клавиатура
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