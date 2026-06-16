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Commodore анонсировала кнопочный смартфон-раскладушку за $499

Когда новым руководителем остатков легендарной Commodore стал энтузиаст ретротехники Кристиан Симпсон (Christian Simpson), было принято решение, что компания начнёт двигаться вперёд с того места, на котором остановилась оригинальная Commodore. В результате на рынке появились портативные консоли, вдохновлённые легендарной Commodore 64. Теперь же вендор анонсировал смартфон, который оригинальная Commodore и не мечтала создать.

Источник изображений: Commodore

Источник изображений: Commodore

Речь идёт о смартфоне-раскладушке Callback 8020, розничная стоимость которого начинается с $499. Устройство предлагает функции и выполнено в цветах, которые перенесут пользователей в начало 2000-х, поэтому можно уверенно сказать, что новинка ориентирована на людей, испытывающих ностальгию по тем временам. В дополнение к этому смартфон предлагает решение весьма актуальной проблемы нашего времени, связанной с тем, что люди проводят слишком много времени, взаимодействуя со смартфонами.

Callback 8020 не может похвастаться впечатляющей производительностью или большим экраном. Аппарат оснащён 3,25-дюймовым дисплеем с разрешением 640 × 480 пикселей. В дополнение к этому имеются восьмиядерный процессор MediaTek Helio G81, 4 Гбайт оперативной памяти, накопитель на 64 Гбайт, 3,5-мм разъём для гарнитуры и FM-радио.

Вероятно, Callback 8020 имеет много общего с такими устройствами, как Light Phone, и пытается найти баланс между предоставлением потребителям всех нужных функций и отказом от всего лишнего. «Это действительно телефон между “глупым” и “умным”», — заявил Симпсон. Смартфон полностью блокирует соцсети и веб-браузеры, но тот факт, что Callback 8020 работает под управлением ориентированной на конфиденциальность платформы Jolla Sailfish, говорит о том, что технически устройство может запускать практически любые Android-приложения.

Вместо того чтобы угадывать, что именно хотят пользователи, Commodore планирует создать систему «белых списков». В рамках этой системы пользователи смогут запрашивать добавление тех или иных Android-приложений в магазин Callback. В дополнение к этому они смогут загружать приложения в обход официального магазина. По всей видимости, разработчики готовы добавить такие приложения, как Uber и Spotify, но приложат все усилия, чтобы не допустить установки «пожирателей времени» вроде Slack и Gmail.

Commodore позиционирует Callback 8020 как устройство для вечеров и выходных, позволяющее отдыхать от рабочих приложений и многочисленных уведомлений. Весь смартфон спроектирован так, чтобы быть как можно тише: в конструкции предусмотрены пять светодиодов, которые загораются при получении уведомлений, но при этом устройство не вибрирует. Внешний экран показывает только дату, время, уровень заряда батареи и статус подключения. В конструкции имеется 48-мегапиксельная камера, предусмотрена возможность отправки голосовых сообщений и подключения ЦАП для прослушивания аудио в высоком качестве. В комплект поставки включены наушники.

Стандартная версия Callback 8020 доступна в бежевом, белом и серебристом цветовых вариантах. Также есть вариант в полупрозрачном синем корпусе за $550 и модель золотистого цвета Founders Edition за $640. Первые поставки устройств начнутся ближе к концу года.

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Теги: commodore, callback 8020, смартфон
commodore, callback 8020, смартфон
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