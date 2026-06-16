Noctua запустила продажи своей первой СЖО NL-LC1 — в трёх размерах по цене от $220 до $280

Компания Noctua сообщила о старте продаж своей первой жидкостной системы охлаждения NL-LC1. Она доступна в трёх типоразмерах: с радиатором на 240 мм (NL-LC1-24), 360 мм (NL-LC1-36) и 420 мм (NL-LC1-42). Производитель также представил вентилятор NL-ACF1, предназначенный в качестве дополнительной опции для водоблока СЖО.

В основе систем жидкостного охлаждения Noctua NL-LC1 используется оптимизированная платформа Emma V2 от компании Asetek. Наиболее значительные изменения Noctua внесла в стандартную крышку водоблока-помпы, улучшив её звуко- и виброизоляцию: помимо трёхслойного блока звукоизоляции, компания установила массивный демпфер. В собственной версии Noctua обозначила фирменную крышку как NL-PNA1.

Помпа может работать в «тихом» режиме со скоростью от 750 до 2100 об/мин, в «сбалансированном» режиме — со скоростью от 750 до 2600 об/мин и в «ручном» режиме — со скоростью от 750 до 3400 об/мин. В составе СЖО также используются вентиляторы NF-A14x25 G2 (3 × 140 мм для модели LC1-42, скорость до 1500 об/мин) или NF-A12x25 G2 (2 × 120 мм для LC1-24 и 3 × 120 мм для LC1-36, скорость до 1800 об/мин). Они работают на разных скоростях, чтобы избежать резонанса и сопутствующего шума.

Хотя крышка водоблока NL-PNA1 поставляется с металлической лицевой панелью, крепящейся на магнитах, пользователи, которым требуется дополнительная вентиляция для элементов питания VRM материнской платы, модулей оперативной памяти, M.2 SSD или других компонентов, расположенных рядом с процессорным разъёмом, могут заменить её вспомогательным вентилятором охлаждения NL-ACF1 размером 80 мм, который приобретается отдельно.

В комплект поставки СЖО Noctua NL-LC1 входят крепёжная система SecuFirm2+ с вариантами крепления со смещением водоблока относительно горячей точки процессора, а также фирменная термопаста NT-H2.

Стоимость СЖО Noctua NL-LC1-24 (радиатор 240 мм) составляет €219,90/$219,90, версия NL-LC1-36 (радиатор 360 мм) оценивается в €249,90/$249,90, а вариант NL-LC1-42 (радиатор 420 мм) — в €279,90/$279,90. Дополнительный вентилятор NL-ACF1 компания оценила в €19,90/$19,90. На все представленные продукты компания предоставляет шестилетнюю гарантию.