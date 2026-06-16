Sharp представила смарт-часы, которые умеют подсчитывать калории во время еды

Японская компания Sharp объявила о выходе на рынок смарт-часов, конкуренция на котором и без того велика. Первым устройством вендора в этом сегменте станут часы Karada Mate Watch, которые могут автоматически отслеживать калории во время еды, сравнивать уровень потребления калорий с уровнем их сжигания, а также предупреждать, если пользователь потребляет мало жидкости.

На первый взгляд Karada Mate Watch напоминают привычные смарт-часы, хотя Sharp выбрала корпус из металла серебристого или золотистого цвета. Достаточно скромный внешний облик устройства дополняет очень минималистичный пользовательский интерфейс.

Что касается доступных функций, то вместе с привычными инструментами, такими как мониторинг сердечного ритма, подсчёт шагов и отслеживание качества сна, разработчики реализовали необычную функцию — отслеживание калорий. Любопытно, что часы отслеживают не только калории, сжигаемые во время физической активности, но и, что более важно, калории, потребляемые во время приёмов пищи.

Для этого используется специальный датчик, измеряющий уровни воды и сахара в организме. За счёт этого часы могут оценивать, сколько калорий было потреблено и сколько жидкости выпито. Устройство в графическом виде отображает соотношение потреблённых и сожжённых калорий, что удобно для людей, следящих за своим весом.

Karada Mate Watch оснащены круглым OLED-дисплеем с диагональю 1,32 дюйма и разрешением 466 × 466 пикселей, а также поддерживают функцию Always-On Display. Внутри корпуса нашлось место акселерометру, GPS-модулю, датчику освещённости, датчику температуры кожи, датчику сердечного ритма и датчику измерения уровня насыщения крови кислородом. Всё это разработчики упаковали в корпус толщиной 11,9 мм, который защищён от воды по стандарту 5 ATM. Часы можно использовать со смартфонами на базе Android и iOS.

Что касается доступности Karada Mate Watch, то новинка поступит в продажу в Японии 9 июля и будет стоить $370. Планирует ли Sharp выводить устройство на международные рынки, на данный момент неизвестно.