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Mozilla представила дорожную карту Firefox на фоне падения аудитории, исчисляемого миллионами человек в месяц

Компания Mozilla опубликовала дорожную карту развития браузера Firefox, перечислив ключевые изменения, запланированные на ближайшие месяцы. Однако, как выяснил TechSpot, документ появился на фоне статистики, согласно которой десктопная версия приложения теряет миллионы пользователей ежемесячно, а доля рынка сократилась до критических значений.

Источник изображения: Mozilla

Источник изображения: Mozilla

В представленном плане фигурирует ранее анонсированный редизайн интерфейса Nova, поддержка групп вкладок на мобильных платформах и возможность настройки горячих клавиш. Также значительные улучшения затронут работу с файлами PDF: пользователи получат инструменты для разделения, объединения и изменения порядка страниц непосредственно в браузере. Особое внимание уделено пользовательским настройкам, так как, например, настройка сочетаний клавиш стала одним из самых востребованных запросов.

Безопасность и конфиденциальность будет усилена за счёт внедрения функции VPN для мобильных устройств. Для владельцев гаджетов на базе iOS также в ближайшее станет доступен базовый механизм блокировки рекламы и трекеров, не требующий установки сторонних расширений. В возможностях искусственного интеллекта Mozilla придерживается отличного от конкурентов подхода, предложив опциональный инструмент под названием Quick Answers для голосового взаимодействия с чат-ботами, при котором контроль над возможностями ИИ-моделей остаётся у пользователя.

Технические обновления сосредоточены на повышении производительности и поддержке современных веб-стандартов. После шестилетнего ожидания браузер наконец получил полноценную поддержку HDR-видео на операционных системах Windows и Linux, а также совместимость с форматом изображений JPEG XL (в виде экспериментальной функции). Несмотря на эти нововведения и выход версии Firefox 152, доля компании на десктопном рынке упала с 5,88 % в мае 2025 года до 3,79 % в мае 2026 года по данным Statcounter.

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Теги: mozilla firefox, браузеры
mozilla firefox, браузеры
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