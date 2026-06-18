Получено убедительное доказательство, что галактики могут развиваться без тёмной материи

Современная наука считает, что тёмная материя — это единственный фактор, благодаря которому в нашей Вселенной существуют галактики, звёзды, планеты и мы с вами. Первичная материя концентрировалась вокруг сгустков тёмной материи, превратившись в звёзды и всё остальное. Тем удивительнее узнать, что галактики способны развиваться даже в отсутствие в них тёмной материи, что доказало новое открытие.

Известная мудрость гласит, что один раз — это случайность, два — совпадение, а три — это система. Именно так можно представить открытие третьей подряд галактики без признаков гало тёмной материи вокруг неё. Ранее астрономы обнаружили, что две далёкие галактики — DF2 и DF4 — не содержат тёмной материи. В новой работе доказано, что там есть такая же третья галактика — NGC 1052-DF9 (DF9), у которой тоже нет признаков тёмной материи. Причём все три объекта находятся примерно на одной линии и на одном расстоянии — порядка 70 млн световых лет, что заставляет думать об общности породивших их явлений.

Моделирование показывает, что изначально эти диффузные галактики могли обладать гало из тёмной материи. Однако их прародители так быстро двигались навстречу друг другу, что столкновение вышибло из них практически всю тёмную материю. Гало из тёмной материи полетели своей дорогой, а межзвёздный газ перемешался и затормозил, породив галактики без помощи этой загадочной невидимой субстанции.

Как учёные об этом узнали? Всё просто! Наблюдение за звёздами в галактике DF9 плюс моделирование позволили определить, что масса видимого вещества соответствует итоговой массе галактики (примерно 100 млн солнечных масс). При наличии у объекта гало тёмной материи масса объекта достигала бы 10 млрд солнечных масс — это достаточная разница, чтобы увидеть её влияние на поведение галактики и её ближайшего окружения.

Открытие позволяет утвердиться во мнении, что тёмная материя — это именно вещество, потому что оно может «гулять само по себе». Это едва ли не более важная часть наблюдения, чем обнаружение возможности галактики эволюционировать без присутствия тёмной материи. Открытие устанавливает рамки на характеристики тёмного вещества, что поможет немного приблизиться к пониманию его природы. Так что наблюдение за галактиками без тёмной материи продолжатся и может привести к ещё более интересным научным находкам.