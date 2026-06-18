TCL начнёт выпуск панелей IJP OLED для ноутбуков

Компания TCL CSOT активно продвигает технологию изготовления OLED-панелей методом струйной печати (IJP OLED), планируя с её помощью бросить вызов многолетнему доминированию южнокорейских производителей панелей на рынке OLED-мониторов и ноутбуков с OLED-экранами, сообщила аналитическая компания TrendForce.

TrendForce отметила, что TCL CSOT уже начала серийное производство панелей IJP OLED на линии поколения 5.5, успешно освоив их выпуск для применения в медицине, а программы валидации продукта для брендированных мониторов и ноутбуков в настоящее время находятся в стадии разработки.

Первоначально TCL CSOT решила проверить рыночный спрос с помощью 27-дюймового UHD IJP OLED-монитора, ориентированного на сегмент устройств для профессионалов. Качество панелей IJP OLED сейчас оценивают производители мониторов из Китая, Тайваня и Южной Кореи. Также TCL CSOT планирует начать массовое производство панелей IJP OLED для ноутбуков в III квартале 2026 года.

В настоящее время на рынке OLED-панелей для мониторов доминируют южнокорейские Samsung Display и LG Display. Из-за большой концентрации мощностей по производству OLED-панелей у нескольких компаний доля OLED-мониторов в общем объёме выпуска ограничена примерно 3 % в 2026 году. Однако инвестиции TCL CSOT в производственные мощности по выпуску OLED-панелей 8.6-го поколения для мониторов позволяют прогнозировать увеличение доли OLED-мониторов до 6,2 % к 2030 году с дальнейшим ростом в будущем.

В TrendForce сообщили, что на рынке OLED-панелей для ноутбуков по-прежнему лидирует Samsung Display, в то время как китайская компания Everdisplay Optronics начала укреплять свои позиции. Ожидается, что в этом году доля OLED-панелей в сегменте панелей для ноутбуков достигнет примерно 6 %.

Исследователи отметили, что в отличие от сегмента мониторов, производство OLED-панелей для ноутбуков становится всё более диверсифицированным. Помимо Samsung Display, компании TCL CSOT, BOE и Visionox также инвестируют в мощности 8.6-го поколения по производству OLED-панелей для ноутбуков. В частности, BOE запустила на этой неделе производство OLED-панелей для ноутбуков и планшетов на линии поколения 8.6 в Чэнду. В результате ожидается, что к 2030 году доля OLED-панелей для ноутбуков в общем объёме достигнет 22,4 %.