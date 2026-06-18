Adobe добавила в Photoshop и Premiere ИИ-помощников

План Adobe по внедрению ИИ-помощников во все приложения Creative Cloud набирает обороты. Новые чат-боты постепенно появляются во всех крупных продуктах компании. На этой неделе Adobe начала публичное бета-тестирование ИИ-помощников в Photoshop, Premiere, Illustrator, InDesign и Frame.io. Они помогут пользователям организовать рабочий процесс и автоматизировать выполнение задач, специфичных для упомянутых приложений.

Хотя все ИИ-помощники Adobe работают на основе одного разговорного агента, они функционируют независимо друг от друга и действуют «как специалист» в каждом приложении Creative Cloud. Это означает, что ИИ-помощник в Premiere настроен на выполнение таких задач, как быстрая организация временной шкалы в пользовательском видео, тогда как версия чат-бота в Photoshop понимает, как правильно использовать доступные в приложении инструменты для редактирования изображений.

Для взаимодействия с ИИ-помощниками предлагается задействовать интерфейс, напоминающий тот, что можно увидеть во многих чат-ботах. Пользователю достаточно описать естественным языком изменения, которые следует внести в проект, аналогично тому, как это происходит в Adobe Express, Acrobat или Firefly. Возможности каждого ИИ-помощника весьма обширны, за счёт чего они пригодны для использования даже в сложных дизайнерских проектах.

ИИ-помощник в Premiere может сортировать материалы по папкам и быстро переименовывать группы роликов, основываясь на происходящем в кадре. Он может понимать вопросы или конкретные ключевые слова в записанном аудио и использовать их для добавления маркеров на временную шкалу проекта или создания рабочей отправной точки для видео пользователя. Adobe заявила, что «утомительная подготовительная работа выполняется за вас», добавив, что ИИ-помощник может помочь с чем угодно на панели проекта и временной шкале.

В Photoshop достаточно просто «описать желаемый результат», после чего алгоритм отредактирует изображение соответствующим образом. Чат-бот можно задействовать для организации слоёв, замены фона и многого другого. Таким образом, ИИ-помощник теперь есть и в десктопной версии Photoshop, тогда как в веб-версии и мобильном приложении он появился ранее в этом году.

«Adobe всегда находилась в центре того, как лучшие творческие работы воплощаются в жизнь, и теперь мы существенно расширяем эти возможности. Теперь у каждого творческого специалиста есть агент, способный помочь в выполнении задач во всех приложениях и на всех платформах, где они работают», — заявил представитель Adobe.