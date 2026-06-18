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Amazon решила конкурировать с Nvidia: компания намерена начать продажи собственных ИИ-ускорителей Trainium

Компания Amazon ведёт переговоры о поставках ИИ-чипов своей разработки для использования в дата-центрах других компаний. ИИ-акселератор Amazon Trainium в настоящее время используют несколько крупных клиентов Amazon Web Services, включая OpenAI, Anthropic и Uber. Выход на рынок с этим чипом — ключевой шаг компании в её усилиях по сокращению доминирования Nvidia. На фоне этой новости акции Amazon выросли на 1,8 %, достигнув цены в $241,82.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

В апреле генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что Google начнёт поставлять свои тензорные процессоры «избранной группе клиентов» для использования в их собственных центрах обработки данных. Похоже, что Amazon решила последовать этому примеру с Trainium, в том числе и из-за растущего спроса на вычислительные ресурсы за пределами США.

Руководитель ИИ-подразделения Amazon Питер ДеСантис (Peter DeSantis), сообщил, что крупнейшая в мире компания облачных вычислений начала переговоры о поставках своих ИИ-ускорителей операторам дата-центров, но отказался назвать потенциальных клиентов. «Мы считаем, что инфраструктура ИИ быстро развивается, — заявил он. — И мы постоянно ищем способы привлечь больше клиентов».

Выпущенный в 2020 году ИИ-ускоритель Amazon Trainium используется в дата-центрах Amazon Web Services (AWS) и уже принёс компании более $225 млрд. Теперь Amazon готова продавать стойки с этими чипами третьим сторонам. Это станет частью попытки переориентировать разросшуюся компанию на искусственный интеллект, область, в которой она, как считается, отстаёт от конкурентов.

Бум ИИ привёл к резкому росту продаж облачных услуг, подстегнул появление нового поколения специализированных облачных провайдеров ИИ и увеличил спрос на суверенные услуги в Европе и других регионах, которые подчиняются местным законам и размещают инфраструктуру для обработки информации и данных на своей территории. ДеСантис отметил, что бизнес AWS никак не пострадал от этой тенденции.

По словам ДеСантиса, третья версия чипа Trainium, поставки которой начались в начале этого года, «в значительной степени распродана». Он рассказал о большом интересе к четвёртой версии, которая должна дебютировать в следующем году. ДеСантис уверен, что продажа Trainium вне AWS не ухудшит показатели облачного бизнеса компании. «В сфере ИИ наблюдается огромный дефицит ресурсов, — сказал он. — Меня это не беспокоит».

ДеСантис также отметил рост продаж универсальных процессоров Graviton, которые компания недавно начала поставлять Meta. За последние три года, по словам ДеСантиса, Amazon добавила в свои вычислительные системы больше процессоров Graviton, чем любого другого типа чипов.

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