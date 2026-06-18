ViewSonic выпустила 23,8-дюймовый 4K-монитор IPS с частотой 160 Гц для геймеров

Компания ViewSonic представила игровой монитор VX24G26J-4K, который оснащён 23,8-дюймовой панелью Fast IPS с поддержкой разрешения 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 160 Гц. Это редкая комбинация характеристик для мониторов такого размера, поскольку большинство производителей всё ещё используют панели с разрешением 1080p.

При диагонали экрана 23,8 дюйма и разрешении 4K плотность пикселей составляет 185 PPI, что выше, чем у 27-дюймового монитора 4K (около 163 PPI). Это должно сделать текст и выполнение разных задач на рабочем столе более чёткими, хотя для игр с разрешением 4K потребуется наличие компьютера с производительной видеокартой.

Монитор VX24G26J-4K поддерживает время отклика 1 мс (GtG), контрастность 1000:1, яркость 400 кд/м² и 8-битный цвет. Заявлен охват 100 % цветового пространства sRGB, 95 % DCI-P3 и 95 % Adobe RGB. Реализована поддержка HDR10 и VESA DisplayHDR 400.

В конструкции используется то, что ViewSonic называет Nano Obsidian Screen — глянцевое антибликовое покрытие с коэффициентом отражения 1,8 %. Имеется поддержка технологий Nvidia G-Sync и AMD FreeSync. Для снижения нагрузки на глаза используется аппаратное решение Eye Pro Tech+ в сочетании с технологией, обеспечивающей работу без мерцаний.

Что касается доступных интерфейсов, то в конструкции VX24G26J-4K имеется один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и разъём для наушников. Монитор комплектуется подставкой с возможностью регулировки высоты, наклона, поворота и разворота в портретный режим. Имеется стандартное крепление VESA 100 × 100 мм. На данном этапе монитор доступен в Китае по цене около $305.