Сегодня 19 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Муравейник Шрёдингера: физики нашли кван...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Муравейник Шрёдингера: физики нашли квантовую запутанность в сантиметровом кристалле странного металла

Трудно провести границу между явлениями квантовой и классической физики, но всегда хочется сделать это поближе к человеческому восприятию мира. Квантовый мир проявляет сказочные свойства. Было бы заманчиво привнести из него что-то в окружающую человека среду. Поэтому учёные всеми силами стремятся проявить квантовые эффекты в макроскопических объектах, чтобы их без преувеличения можно было бы пощупать своими руками. И надежда на это появилась.

Источник изображения: Vienna University of Technology

Источник изображения: Vienna University of Technology

Около 40 лет физики изучают так называемые странные металлы. Это настолько малоизученные вещества, что для них даже нет нормальной страницы в «Википедии». На ней только отсылка к ферми-жидкости, свойства которой странные металлы на самом деле не проявляют — в этом их отличие от обычных металлов. В общем случае их можно охарактеризовать как что-то среднее между диэлектриками и проводниками — свободные электроны уже есть, а свойства проводников ещё не проявились. Но также надо понимать, что все свои странности эти металлы (как правило это сплавы) проявляют при температурах вблизи абсолютного нуля.

Около двух лет назад выяснилось, что ток в странных металлах течёт неправильно. В обычных проводниках он переносится дробно в виде группового поведения квазичастиц — как бы всплесками. В странных металлах ток тёк без флуктуаций — плавно, словно вода в жёлобе. Новая работа, о которой мы поговорим ниже, возможно, нашла этому частичное объяснение. Но её ценность в другом — учёные впервые смогли обнаружить групповую квантовую запутанность в странных металлах, выявив ещё одно квантовое явление в довольно крупном куске условной «железки».

Работу провели исследователи из Венского технического университета (Vienna University of Technology). Они синтезировали сантиметровый кристалл Ce3Pd20Si6 из церия, палладия и кремния. Как и положено странным металлам, при низких температурах проявляется его нестандартное металлическое состояние. В отличие от обычного металла, где при низких температурах сопротивление ведёт себя по закону ферми-жидкости, у странных металлов оно часто меняется почти линейно с температурой.

Эксперимент провели на установке неупругого рассеяния нейтронов в Институте Лауэ — Ланжевена в Гренобле (ILL). Кристалл Ce3Pd20Si6 охлаждали до десятков милликельвинов и исследовали в магнитном поле около 1,73 Тл, направленном вдоль кристаллографической оси [001]. Облучение материала нейтронами выявило неожиданный эффект — вместо обычной передачи энергии от нейтрона одной частице с соответствующим откликом, система откликалась намного сильнее — как от группового воздействия. Это удалось выяснить при использовании квантовой информации Фишера — параметра в квантовой метрологии, который показывает, насколько сильна реакция системы состоящей из многих частиц.

«В обычном материале можно было бы ожидать, что нейтрон передаст свою энергию отдельной частице, — поясняют учёные. — Но, проанализировав данные с помощью квантовой информации Фишера, мы обнаружили отклик, который нельзя объяснить с точки зрения независимых частиц. Вместо этого он указывает на то, что группы из как минимум девяти квантово-запутанных объектов действуют коллективно». Иначе говоря, кристалл проявил свойства групповой квантовой запутанности внутри себя, обладая при этом внушительными даже по макромеркам размерами.

Относительно результатов эксперимента учёные пошутили, что от кошки Шрёдингера (в оригинале это кошка, а не кот) следует переходить к муравейнику Шрёдингера: тронул одного, возбудились девять запутанных с ним.

Также эксперимент позволяет увязать физику твёрдого тела с квантовой физикой и, наконец, объяснить языком квантовой информации странные металлы, пропажу квазичастиц (плавное течение тока, о чём сказано в начале) и линейное по отношению к температуре сопротивление.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NASA модернизировало квантовую лабораторию на МКС — эксперименты с холодными атомами выйдут на новый уровень
Учёные выяснили, насколько ещё можно уменьшать транзисторы
IMEC создала первый квантовый чип на High-NA EUV — квантовые компьютеры готовят к массовому производству
Midjourney неожиданно изобрела водяной УЗ-сканер с ИИ, который заменяет МРТ и сканирует всё тело за 60 секунд
Получено убедительное доказательство, что галактики могут развиваться без тёмной материи
Это ж-ж-ж неспроста: шум и вибрация от центров обработки данных вредят здоровью окрестных жителей
Теги: квантовая физика
квантовая физика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Тяжёлая ракета Ariane 6 впервые стартовала в самой мощной конфигурации — она вывела на орбиту спутники Amazon Leo
BYD выпустила флагманский электрический кроссовер за $35 500 — на него оформили 150 000 предзаказов
Операция «Откат»: ранние инвесторы стартапа Manus вернут Цукербергу $2 млрд за заблокированную Китаем сделку
Журналисты доказали использование миллионов защищённых авторским правом песен для обучения ИИ
Крупнейший производитель электролитических конденсаторов поднимает цены — и тут тоже виноват ИИ-бум
В российском Epic Games Store стартовала раздача Citizen Sleeper — текстовой RPG на обломках межпланетного капитализма 2 ч.
Для Titan Quest 2 вышло «самое большое и эпичное» обновление — оно добавило в игру перевод на русский язык 4 ч.
Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior и не только: российский разработчик портировал в браузер классические шутеры на движке Build Engine 5 ч.
Epic Games пообещала, что ИИ в Unreal Engine 6 «изменит создание игр» и «сократит рутину» у разработчиков 6 ч.
Adobe добавила в Photoshop и Premiere ИИ-помощников 6 ч.
Журналисты нашли подтверждения, что новой студии создателя Yakuza больше не существует 7 ч.
В ОАЭ запретили соцсети для детей до 15 лет и ввели проверку возраста 8 ч.
«Крёстный отец ИИ» назвал xAI провалом и пригрозил взрывом «пузыря ИИ» 8 ч.
Новый вариант CAPTCHA от Google требует от пользователей махать руками перед компьютером 9 ч.
Создатель Deus Ex рассказал, что произошло с многострадальной System Shock 3 10 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука MAIBENBEN Typhoon X16C: рабочий класс, версия 2026 7 мин.
Lenovo выпустила доступный игровой QHD-монитор с частотой обновления 275 Гц за $130 9 мин.
Муравейник Шрёдингера: физики нашли квантовую запутанность в сантиметровом кристалле странного металла 12 мин.
Акции Intel выросли на 10 % на фоне публикации Трампа о сделке по производству чипов для Apple 20 мин.
ViewSonic выпустила 23,8-дюймовый 4K-монитор IPS с частотой 160 Гц для геймеров 4 ч.
Amazon решила конкурировать с Nvidia: компания намерена начать продажи собственных ИИ-ускорителей Trainium 5 ч.
США оштрафовали немецкую Bosch на $36 млн за поставки Huawei без разрешения 6 ч.
В США начали строить лишь половину ЦОД, которые должны заработать в 2026 году 6 ч.
Первые устройства с поддержкой HDMI 2.2 выйдут в следующем году 6 ч.
Космические дата-центры будут втрое дороже наземных — если не придумать, как сэкономить на запусках 6 ч.